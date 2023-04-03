Nebati'den enflasyon açıklaması: Kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin ve milletin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerlediklerini ileri sürerek, "Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, yüksek enflasyon baskısıyla geçirdiklerini' ifade etti.

Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarını iddia eden Nebati, bu sebeple enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermediklerini öne sürdü.

'Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz'

Nebati enflasyon değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz. Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı ekim ayında yüzde 85'lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir. Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir. Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."

Enflasyon ENAG'a göre TÜİK'in verilerinin iki katı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yüzde 2,29 arttı. TÜİK'e göre yıllık TÜFE yüzde 50,51.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon Mart ayında yüzde 5,08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112,51 olarak açıklandı.

Dünya Bankası: Türkiye gıda enflasyonunda dünya beşincisi

Öte yandan, Dünya Bankası "Gıda Güvenliği" raporunun şubat ayı sonuçlarını yayımladı. Rapordaki verilere göre en yüksek gıda enflasyonu Lübnan'da gerçekleşirken, Türkiye dünya beşincisi oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı İstanbul enflasyonu, Mart ayında yüzde 2,95 arttı. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 45. aya çıktı.