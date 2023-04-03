TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Mart ayında TÜFE yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51'e geriledi.

Haber Merkezi

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yüzde 2,29 arttı.

TÜİK'e göre yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.

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ENAG Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı