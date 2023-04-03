Mart ayı enflasyon verileri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yüzde 2,29 arttı.
TÜİK'e göre yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Mart ayında TÜFE yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51'e geriledi.
Haber Merkezi
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yüzde 2,29 arttı.
TÜİK'e göre yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.