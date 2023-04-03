ENAG Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG verilerine göre, Mart ayında enflasyon yüzde 5,08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112,51 olarak açıklandı.

Öte yandan ENAG şubat ayında enflasyon yüzde 7,21 arttığını yıllık enflasyon ise yüzde 126,91 olduğunu açıklamıştı. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 3,15 artarken yıllık bazda 55,18 olmuştu.

İstanbul'da enflasyon yüzde 73'ü geçti

İstanbul Ticaret Odası'nın cumartesi açıkladığı verilere göre, İstanbul'da tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 2,95 arttı. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 45. aya çıktı. Endekste bir önceki yılın martına göre değişim oranı yüzde 73,02 oldu.