Müslüman Kardeşler'den 'Tunus' açıklaması

Müslüman Kardeşler Örgütü (İhvan), son kalesi olarak bilinen Tunus'ta "ani şekilde meydana gelen olayları üzüntüyle takip ettiğini" açıkladı.

AA'nın aktardığına göre İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada "bu zamanlarda en önemli önceliğin demokratik sürece saygı duyulması, Tunus halkının kazanımlarının ve özgür seçimlerin korunması olduğu" aktarılırken, "Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümet de dahil olmak üzere tüm siyasi ve toplumsal güçleriyle Tunus halkına ciddi bir diyalog çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada, "diyaloğun, olayların daha da kötüleşmesine, ülkenin şiddet, yıkım ve kan dökülmesi gibi sonu iyi olmayan olaylara kaymasına neden olacak yolların önünü keseceği" belirtildi.

Nahda'dan erken seçim çağrısı

Müslüman Kardeşler'in Tunus kolu olarak bilinen Nahda Hareketi dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrası "demokrasi adına" erken seçimlere hazır olduğunu duyurdu.

Nahda Hareketi "otokratik bir rejimi koruma bahanesi olarak erken seçimlerin geciktirilmemesi"ni istedi.

Hareket ayrıca siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine "istişareleri artırma" ve "ulusal bir diyalog yönetimi" çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da işsizliğe, Covid-19 salgınındaki kötü duruma ve aşılama yetersizliğine karşı düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda Meclis'teki en büyük parti olan Müslüman Kardeşler'in Tunus kolu Nahda Hareketi binaları öfkenin hedefi olmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said protestoların ardından Meclis'in tüm yetkilerini dondurmuş, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya almış ve Başbakan Hişam Meşişi'yi görevden almış, kendi atayacağı bir başbakan ile yürütme görevini devralacağını duyurmuştu.

Ertesi gün Meclis binasına girmek isteyen Nahda lideri ve Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri askerler tarafından Meclis'e alınmamıştı.