Tunus'ta polisler El Cezire'nin ofisini bastı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını duyurmasının ardından güvenlik güçlerinin Katar merkezli El Cezire kanalının başkent Tunus'taki bürosuna baskın düzenlediği bildirildi.

El Cezire'nin aktardığına göre, en az 20 ağır zırhlı polisten oluşan bir ekip, arama izni olmadan kanalın ofisine girdi.

El Cezire'nin Tunus bürosunun yöneticisi Lütfi Hacı, "Baskına ilişkin önceden bize güvenlik güçleri tarafından not iletilmedi" dedi.

Baskını düzenleyen güvenlik güçlerininse, talimatı savcılıktan aldıklarını söyleyerek tüm gazetecilerin ofisi terk etmesini istediği belirtildi.

El Cezire muhabirleri, güvenlik güçlerinin kendilerinden telefonlarını kapatmalarını ve binaya geri gelmemelerini istediğini aktardı. Polisin, bazı ekipmanlara el koyduğu kaydedildi.

Katar merkezli El Cezire'nin İhvan yanlısı bir yayın olduğu biliniyor. Çoğu Ortadoğu ülkesinde kapatılan El Cezire'nin Türkiye'deki ofisi de 2017 yılında kapatılmıştı.