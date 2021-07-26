Tunus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ülkede 27 Ağustos'a dek 19.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca kamusal alanlarda 3 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Dün ülkede yönetime el koyan Said, Başbakan Hişam Meşişi'yi görevden almış ve meclisin yetkilerini dondurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağından acil sağlık durumları gerekçesiyle sokağa çıkmak zorunda olanlar ile gece çalışanların muaf olacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak saatler dışında ülkede temel ihtiyaçların karşılanması ve acil sağlık gerekçeleri dışında şehirler arası insan ve araç hareketliliği de yasaklandı.

Bugün parlamento önünde toplanan En Nahda destekçileri ile Kays Said destekçileri arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.