MHP'li Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu tekrar yetkili hale gelebilir'

AKP’nin uzun süredir CHP yönetiminin tepesinde salladığı kayyım sopasını kullanıp kullanmayacağı, mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçip geçmeyeceği yarın belli olacak.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı’na yönelik davanın yeni duruşması yarın görülecek.

Duruşma öncesinde iktidar cephesinden farklı mesajlar gelmeye devam ediyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, davanın seyrine ve olası sonuçlarına dair sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yıldız, davanın sonuçlanması durumunda ortaya çıkabilecek hukuki tabloyu şu sözlerle özetledi:

Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir.

Oysa bugün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin içinin karıştırılmasını temenni etmeyiz" demişti.

Ancak AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının yazıldığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, adını anmadan Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’ye kayyım hazırlığı

soL’da bundan bir ay önce, AKP iktidarının CHP’ye kayyım atama kararı aldığını yazmıştık.

Bu kararın alınması öncesi parti içinde iki kanadın birbirini ikna etmeye çalıştığı ancak sonuç olarak mutlak butlan sopasının kullanılması kararı verildiğini aktarmıştık.

Karar sonrası CHP’de Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi beklenirken, CHP yönetiminin bu adıma nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Burada seçeneklerden birinin direnmek ve Kılıçdaroğlu ekibini parti genel merkezine sokmamak olabileceği ifade edilirken, oluşacak basınçla geri adım attırılmak isteneceği öne sürülüyor.

Böylesi bir adımın sonuç verip vermeyeceğinden bağımsız olarak yeni parti kurma hazırlıklarına da başlanabileceği iddia ediliyor.

Neden önemli?

AKP’nin seçme ve seçilme hakkını hedef alan saldırıları atılacak olası bir kayyım adımıyla yeni bir aşamaya taşınacak.

Bu adım, AKP iktidarının halen etkilerinden kurtulamadığı bir yönetme krizinin ortasında gelecek.

Kayyım yönünde atılacak adımın AKP iktidarını çözüm süreci ve İran başlıklarında ne kadar etkileyeceği, ekonomik yıkım sürerken burada hangi yeni fay hatlarını tetikleyeceği belirsiz.

Öte yandan bu belirsizlik ve kriz başlıklarının AKP tarafından baskın bir seçime vesile yapılması da olası görülüyor.