Özel'den 'mutlak butlan' mesajı: 'Delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 1 Mayıs'a ilişkin mesajlar vererek başlayan Özel, "1 Mayıs'ta da DİSK'in, KESK'in, TMMOB'un ve TTB'nin çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki on binlerle, yüz binlerle bir araya geldik, dayanışmamızı gösterdik. Hep beraber önümüzdeki yıl 1 Mayıs için Taksim'e sözleştik, gelecek sene 1 Mayıs'ta hep beraber Taksim'de olacağız" dedi.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarına değinen Özel, Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefinin yüzde 16 olduğunu anımsattı. Özel, iktidarın hiçbir ekonomik hedefini tutturamadığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Vatandaşı karınca gibi görüyor. Vatandaşı küçük görüyor. Vatandaşın aklıyla, vicdanıyla, yaşadıklarıyla dalga geçiyor. Buradan Erdoğan'a söyleyeceğim şudur: O karıncanın kardeşi var, o karıncayı sana ezdirmeyiz. O karıncanın kardeşi CHP'dir" ifadelerini kullandı.

'akpden.com' sitesi

"akpden.com" adlı yeni bir siteyi duyuran Özel, "Bundan sonra akpden.com'u yakından takip edin. Köprüleri, otoyolları, babadan dededen miras o canım kârlı işletmeleri satmaya kalktıklarında hepsini duyuracağız" şeklinde konuştu.

'Ülkemiz tek bir kutba bağımlı hale gelmiştir'

Dış politikaya ilişkin mesajlar veren Özel, iktidarın dış politikada ilkesi, prensibi olmadığını söyledi. Özel, şöyle devam etti: "Tek amaçları şahsi çıkar meselesi ve iktidarın devamı için birilerinden destek alma meselesidir."

Türkiye'nin dış politikada ABD'ye teslim olduğunu söyleyen Özel, "Ülkemiz Erdoğan'ın hataları, umutları ve tercihleri yüzünden tek kutuplu, tek bir kutba bağımlı hale gelmiştir. O tek kutup Trump yönetiminden ibarettir. O Trump ki Türkiye'ye yolladığı büyükelçisinin 'Çok akıllı adam, Erdoğan'da olmayanı veriyor, ondan her istediğini alıyor' dediği Trump'tır. Bu sözü söyleyen Amerika'da bir meczup ya da şımarık bir köşe yazarı değil, ABD'nin Türkiye'deki resmi temsilcisi büyükelçisidir" ifadelerini kullandı.

'Hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanı'

PKK'nin fesih sürecine de değinen Özel, "Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, bütün Kürtler için ülkelerinde birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyor, altına bir kez daha imzamızı koyuyoruz. Biz hem Türkiye'nin komşularıyla hem dünyayla ilişkilerinin iyi olması hem de iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz" dedi.

'Bırak butlanı şutlanı'

Özgür Özel, "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin de konuştu.

Özel, "Bırak butlanı şutlanı... Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara, saraydan dilenenlere söylüyorum... Delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.