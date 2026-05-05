‘CHP’ye mutlak butlan kararı mahkeme tarafından yazıldı’ diye duyurdu: 'Uygun zaman bekleniyor!'

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, katıldığı bir canlı yayında CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının yazıldığını iddia etti.

Mahkemenin bu kararı yazmasına rağmen neden tebliğ edilmediğini, bunun neden ertelendiğini bilmediğini aktaran Tayyar, “Bir davanın siyasi sonuçları varsa, ülkenin menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak zamana yayabilir, 15 gün, 1 ay sonra vesaire. Bunu yorum yaparak söylüyorum, hangi saikle bunu ertelediklerini bilmiyordum” dedi.

Neden önemli?

soL’da bundan bir ay önce, AKP iktidarının CHP’ye kayyım atama kararı aldığını yazmıştık.

Bu kararın alınması öncesi parti içinde iki kanadın birbirini ikna etmeye çalıştığı ancak sonuç olarak mutlak butlan sopasının kullanılması kararı verildiğini aktarmıştık.

Yandaş yazarın bu sözleri aslında bir itiraf niteliğinde.

CHP üzerinde sallanan bu sopanın CHP’yi de aşan toplumsal bir tepkiden çekinilerek uygulamaya konulamadığını, bu toplumsal tepkinin yanında dünyada ve bölgedeki fay hatlarının da önemli bi soru işareti yarattığını aktarmıştık.