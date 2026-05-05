Bahçeli'den Öcalan için 'statü' önerisi: 'Bir tanım altında görev yapsın'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin mesajlar veren Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "statü meselesinin çözülmesi gerektiğini" söyledi.

İsim önerisi de getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK'nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, 'Terörsüz Türkiye' sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka alternatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.

TBMM'de kurulan komisyonun yazdığı rapor hakkında konuşan Bahçeli, sürecin yasal adımların atılması aşamasına geçilmesine gerektiğini söyledi:

Komisyon, tarihi bir vazife üstlenmiştir. Sırada, siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir. Kalabalıkları galeyana getirmek uğruna milletimizi kutuplaştırma gafletine düşmemelidir. Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli, kardeşliğimizi zehirleyecek sözlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır.

Bahçeli, süreç hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünya yeniden şekillenirken Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey kapsamlı seferberlik anlayışıdır. Ekonomik, kültürel ve teknolojik seferberlik ertelenemez. Türk milliyetçiliği, her bir hanesini bir saymaktadır. MHP, Türk milliyetçiliğinin siyasi taşı, milli beka mücadelesinin öncü kuvvetidir. MHP, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır. Türk milliyetçiliğinin bir gereği de ufukta görünen sırat köprülerini tez elden geçmektir. Milletimizin bağrına saplanan hançerleri sökmek arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, inceldiği yerden koparmak yerine onarmayı mazimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sorumluluğun bugünkü aşaması terörün her türlü aşamasının ülkemizden tasfiyesidir. MHP, şehitlerimizin aziz hatırasını asla incitmeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir.

Bu yürüyüşün adı 'Terörsüz Türkiye'dir. Bu bir teslimiyet ya da taviz, terör örgütüyle pazarlık değildir. Devleti zayıflatmak, aziz milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek hiç değildir. Böyle tasavvurlara girişen varsa, basiretsizliğin karanlık delhizlerinde yolunu kaybetmiştir. Kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez.

'Terörsüz Türkiye' ile etnik tahrikçilerin çapsız siyasetçilerine, emperyalizmin vekâlet unsurlarına, mezhep simsarı istismarlarına kapımızı kapatıyoruz. Kan analizlerine, kemik yapılarına, kafatası boyutlarına göre değil, Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin, Arap’ın, Süryani’nin, Doğulu’nun ve Batılı’nın aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde, aynı devlet çatısı altında, aynı kader ve istikamet birliğinde kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. 'Terörsüz Türkiye', komşunun komşuya güvenmesidir. 'Terörsüz Türkiye', annenin evladını okula huzurla göndermesidir.