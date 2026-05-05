DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar: Kürt milliyetçiliğiyle İsrail yandaşlığı arasında korelasyon oluştu

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın konuğu olduğu programda, Kürt hareketi içindeki milliyetçi eğilimlere ve İsrail’e bakışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çandar, 21 Mart Nevruz’unun ardından Tatvan’da yaptığı bir konuşmada Kürt ulusal giysisi şal şepik giydiğini ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını anlattı. Bu paylaşımın ardından hem Türk milliyetçilerinden hem de bazı Kürt milliyetçilerinden ağır hakaretler aldığını söyleyen Çandar, Türk milliyetçilerinden gelen “vatan haini”, “bölücü”, “devlet düşmanı” türü saldırılara alışık olduğunu belirtti.

Çandar, kendisini asıl şaşırtan tepkinin bazı Kürt milliyetçilerinden geldiğini söyledi. Bu çevrelerin, DEM Parti milletvekili olması nedeniyle kendisini “devletin aramıza soktuğu ajan” olmakla suçladığını aktaran Çandar, etnik olarak Türk olmasının da bu suçlamalarda hedef haline getirildiğini ifade etti.

'Bu eğilim İsrail yanlısı bir tutumla birleşiyor'

DEM Parti milletvekili, bu tepkinin arkasında DEM Parti’ye, PKK’ye ve Abdullah Öcalan’a yönelik sert bir karşıtlık bulunduğunu iddia etti. Bu kesimlerin bağımsız Kürt devleti istediğini belirten Çandar, bu eğilimin İsrail yanlısı bir tutumla da birleştiğini söyledi.

Çandar, İsrail’e yönelik olumsuz bir açıklama yaptığında bazı Kürt kullanıcılardan yoğun tepki aldığını belirterek, bu çevrelerin “Türk devleti bizi eziyor, bizim geleceğimiz İsrail’le birlikte” yaklaşımında olduğunu ifade etti. Çandar, bu durumu “Kürt milliyetçiliği ile İsrail yandaşlığı arasında bayağı bir korelasyon oluştu” sözleriyle değerlendirdi.