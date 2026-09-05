  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Silahını bırakanın cezasını erteleriz

"Terörsüz Türkiye" adımının Cumhur İttifakı'nın en başarılı organizasyonu olduğunu iddia eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Silahını bırakanın cezasını erteleriz. Adam öldürene öteleme yok. Buyurun, kardeşiz, bir fırsat verelim" dedi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 21:40 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 , 21:41

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Kastamonu'da gerçekleştirdiği etkinlikte, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği "çözüm" sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye adımının Cumhur İttifakı'nın en başarılı organizasyonu olduğunu" öne süren Yıldırım, süreç kapsamında yürürlüğe giren "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a işaret ederek şöyle konuştu:

"Kanun açık ve net. Silahını bırakanın cezasını erteleriz. Adam öldürene öteleme yok. Buyurun, kardeşiz, bir fırsat verelim. Hep beraber gelin, bırakın silahınızı. Ve hep beraber huzuru, güvenliği hep beraber sağlayalım."

Cumhur İttifakı'nın Suriye'de de sonuç aldığını iddia eden Yıldırım, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) askeri varlığını sonlandırıp Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) ile tam entegrasyon sağlamasına atıfla şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı bu ülkenin bölünmesini engellemiştir. Biz o bataklığa girdik, Suriye'ye. Ve bataklığı kuruttuk."

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Cemil Bayık’tan ‘sosyalistlere’: 'Süreci desteklemezlerse Türkiye’nin siyasi gündeminden ve arenasından koparılır…'

Haber Merkezi

Bahçeli’den çerçeve yasa açıklaması: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum

Haber Merkezi

Bakırhan 'Sokaktan getirdik' sözü için geri adım attı: 'Maksadımı tam karşılamayan bir ifade oldu'

Haber Merkezi

SÖYLEŞİ | Kemal Okuyan’dan çözüm süreci yanıtları: 'Türkiye’nin etnik kodlarla, dinsel referanslarla hiçbir sorunu çözülemez'

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.