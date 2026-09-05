MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Silahını bırakanın cezasını erteleriz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Kastamonu'da gerçekleştirdiği etkinlikte, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği "çözüm" sürecine dair açıklamalarda bulundu.

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"Terörsüz Türkiye adımının Cumhur İttifakı'nın en başarılı organizasyonu olduğunu" öne süren Yıldırım, süreç kapsamında yürürlüğe giren "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a işaret ederek şöyle konuştu:

"Kanun açık ve net. Silahını bırakanın cezasını erteleriz. Adam öldürene öteleme yok. Buyurun, kardeşiz, bir fırsat verelim. Hep beraber gelin, bırakın silahınızı. Ve hep beraber huzuru, güvenliği hep beraber sağlayalım."

Cumhur İttifakı'nın Suriye'de de sonuç aldığını iddia eden Yıldırım, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) askeri varlığını sonlandırıp Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) ile tam entegrasyon sağlamasına atıfla şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı bu ülkenin bölünmesini engellemiştir. Biz o bataklığa girdik, Suriye'ye. Ve bataklığı kuruttuk."

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