Bahçeli’den çerçeve yasa açıklaması: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi, hükümet sistemi ve yeni anayasaya ilişkin mesajları devam ediyor.

Bahçeli, Meclis'ten geçen süreç yasasının 467 oy ile kabul edilmesine karşın “O rakamı ben de beklemiyordum” dedi.

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Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayan Bahçeli, "çözüm süreci"nde bu noktaya kadar "çok ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını" söyledi:

Sürecin başından itibaren çok ciddi bir sıkıntıyla ve zorlukla karşılaşmadık. Esasen bizim meseleye dair yaklaşımımız şöyle ifade edilebilir. Türkiye terörle mücadele konusunda önemli mesafeler aldı. Başarılar elde etti. Ancak ülke genelinde bölücü faaliyetlerin getirdiği bazı tahrikler ve gerilimler söz konusuydu. Ne yapabiliriz diye düşünüyor, çalışıyorduk. Kamuoyundaki tartışmaları yakinen takip ediyorduk.

DEM Parti ile görüşme: 'Çeşitli temaslar oldu, bize gelenler oldu...'

Bahçeli, sürecin de bir nevi başlangıç noktası olarak bakılan 1 Ekim 2024'teki DEM Partililer ile Meclis'te el sıkıştığı günü şu şekilde anlattı:

Biz bir yanıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise yönelik çağrısının gereğini yerine getirmiş olduk. Diğer yandan insani bir vazifeyi yerine getirdik. Evet o günden sonra çok konuşulup tartışıldı. Sonra belirttiğiniz tarihte DEM Parti Grubunda PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma çağrısında bulunulmasını talep ettik. Sonrasında süreç hızlandı. İmralı’ya heyetler gitti. Çeşitli temaslar oldu. Bize gelenler oldu. O günlerde başlayan bu konuşmalar süreci verimli bir noktaya getirdi.

‘467 rakamını ben de beklemiyordum’

Süreç yasasının Meclis'te 467 oy ile kabul edilmesinin kendisinin de beklemediğini ifade eden Bahçeli şöyle konuştu:

Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.

Hükümet sistemi ve anayasa için revizyon mesajı verdi

Bahçeli açıklamasında daha önce yaptığı seçim ve siyasi partiler kanununda değişiklik mesajını yineledi. Öte yandan hükümet sisteminde bazı noktalarda değişikliğin önemli olduğu ve bunların da sağlıklı şekilde işlemesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç olunduğunu savundu:

Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bahsettiğiniz her iki alanda da hem sistemi güçlendirecek, hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.

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