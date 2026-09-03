Bakırhan 'Sokaktan getirdik' sözü için geri adım attı: 'Maksadımı tam karşılamayan bir ifade oldu'

Abdullah Öcalan’ın “Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi” referanslı ittifak sözlerine tepki gösteren 53 Alevi aydının yayımladığı bildiriye tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözleri tartışma yaratmıştı. Bakırhan bildiriye imza atanlara yönelik “Sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler hangi aydın kimliği var bilmiyorum, bu ucuz siyasettir" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamalarına gelen tepkilerin ardından T24'ten Ceren Bayar'a konuşan Bakırhan "Kendimi ifade ederken maksadımı tam karşılamayan bir ifade kullandım. ‘Sokaktan getirdiklerimiz’ derken de kimseyi siyasetin dışında, aşağıda ya da bizim dışımızda bir yerde tarif etmiyorum. Tam tersine, sokakta sözü, emeği ve mücadelesi olan insanların sözünü siyasetin merkezine taşıyan bir geleneğiz. Dolayısıyla ‘sokaktan getirmek' bir yerden alıp bir yere koymak değil, siyasette alan açmak anlamındaydı. Söylemek istediğim buydu; kullandığım ifade bunu tam karşılamadı" dedi.

'Öcalan'a Alevi karşıtlığı çıkarmak doğru değildir'

"Alevi kimliği üzerinden yapılan ve tarihsel gerçekliği bağlamından koparan bazı değerlendirmelere ve yönteme itiraz ettiğini" belirten Bakırhan, "Bu eleştirimin arkasındayım. Çünkü Türkiye çok zor bir meselenin demokratik ve barışçıl çözümünü konuşuyor. Bu sürece başından beri karşı çıkan, Kürtlerle Alevilerin, demokratların, sosyalistlerin yan yana gelmesinden rahatsız olan çevreler de var. Her eleştireni elbette aynı yere koymam. Alevi toplumunun kaygısını, sorusunu, itirazını dikkatle dinleriz. Fakat gerçek bir hassasiyet ile bu hassasiyetin barış sürecini zehirlemek amacıyla kullanılmasını birbirinden ayırmak gerekir" dedi.

Öcalan’ın söz konusu tutanakları yalanladığını söyleyen Bakırhan, “Sayın Öcalan’ın ‘bu tutanaklar yalandır’ diyerek açıklama yaptığı yerde, tarihsel bir ismi bugünkü bir siyasi tartışmanın malzemesi haline getirip, oradan DEM Parti’ye veya Sayın Öcalan’a Alevi karşıtlığı çıkarmak doğru değildir. Esas söylediğimiz buydu” ifadelerini kullandı.

'Maksadımı tam karşılamayan bir ifade kullandım'

Bakırhan şunları söyledi:

"Kendimi ifade ederken maksadımı tam karşılamayan bir ifade kullandım. Bunu açıkça söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bir kere 'sokak' dediğimiz yer biziz. Benim 35 yıllık siyasi hayatım sokakta, mücadele ederek ve bedel ödeyerek geçti. Amed’in, İstanbul’un, Ankara’nın, Dersim’in ve daha birçok kentimizin sokaklarında bizim mücadelemizin izi var. Dolayısıyla sokak bizim için küçümsenecek, tahkir edilecek bir yer değil; tam tersine politik varoluş alanımızdır. ‘Sokaktan getirdiklerimiz’ derken de kimseyi siyasetin dışında, aşağıda ya da bizim dışımızda bir yerde tarif etmiyorum. Tam tersine, sokakta sözü, emeği ve mücadelesi olan insanların sözünü siyasetin merkezine taşıyan bir geleneğiz. Bizim siyaset anlayışımız zaten budur: Siyaseti birkaç kişinin kendi arasında yaptığı bir iş olmaktan çıkarıp toplumun farklı kesimlerinin sözünü, itirazını ve iradesini siyasetin içine taşımak. Dolayısıyla ‘sokaktan getirmek' bir yerden alıp bir yere koymak değil, siyasette alan açmak anlamındaydı. Söylemek istediğim buydu; kullandığım ifade bunu tam karşılamadı.”

'Manipülatif açıklamaların arkasındaki motivasyon Alevileri partimizden koparmak'

Alevi Aydınlar Bildirgesi’ne eleştirileri olduğunu belirten Bakırhan, “Bahsedilen aydınlar bildirgesine ilişkin eleştirilerimiz elbette var. Sayın Öcalan’ın, Kürt Özgürlük Hareketinin ve DEM Parti’nin Alevi politikasının ne olduğunu, buna en fazla imza atanlar da biliyor. Ama Kürt Özgürlük Hareketine, Sayın Öcalan’a ve partimize yönelik bazı manipülatif açıklamaların arkasındaki motivasyonu da görüyoruz. Bunun Alevileri Kürt Özgürlük Hareketinden ve partimizden koparmaya dönük bir siyasete dönüştürülmek istendiğini biliyoruz. Bu plan tutmaz. Çünkü bu parti Alevilerin evidir. Bununla birlikte Alevi toplumundan gelen her eleştiri bizim için değerlidir; başımızın, gözümüzün üstünde yeri vardır. Sonuçta DEM Parti; Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, gençlerin, Asuri, Süryani, Ermeni, Gürcü, Çerkes, Abaza halklarının ve farklı inançların birlikte siyaset yaptığı bir zemindir” ifadelerini kullandı.

'Alevi kardeşlerimiz oluşturulmak istenen algılara itibar etmesin'

Bakırhan, şöyle devam etti:

Eleştirisi, itirazı, kaygısı olan herkese kapımız açık. Alevi kardeşlerimiz de bu tür tartışmalar üzerinden oluşturulmak istenen algılara itibar etmesin. DEM Parti, Alevilerin kendi kimliği ve sözüyle en güçlü şekilde mücadele ettiği zeminlerden biridir. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. İçtenlikle ifade etmek isterim ki bizim ihtiyacımız ya da amacımız yeni kırgınlıklar üretmek değil. Kürtlerin de Alevilerin de kendisini eşit ve özgür hissedeceği demokratik bir Türkiye’yi birlikte kurmaktır.

'Sürecin her aşamasında Alevi toplumunun temsilcileriyle görüştük, onları bilgilendirdik'

Alevilerin sürece dair kaygıları olduğunu bildiklerini belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

“Eş başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Halklar ve İnançlar Komisyonumuz hem süreçten önce hem de süreç başladıktan sonra Alevi toplumu ve temsilcileriyle düzenli biçimde bir araya geliyor. Süreç konusunda hem desteklerini hem de kaygılarını en yakından bildiğimiz toplumsal kesimlerden biri Alevilerdir. Sürecin her aşamasında Alevi toplumunun temsilcileriyle görüştük, onları bilgilendirdik; bundan sonra da istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Eleştirilerini, önerilerini ve kaygılarını dinliyoruz. Bu görüşmelerin büyük çoğunluğuna ben de bizzat katıldım. Alevi toplumunun kaygılarını biliyoruz ve ciddiye alıyoruz. Bu süreç Alevilerin aleyhine bir milim bile ilerlemeyecek. Tam tersine, Alevilerin eşit yurttaşlık talebi bu sürecin temel rotalarından biridir. Biz bu süreci Alevilerle birlikte, onların sözünü ve iradesini esas alarak yürüteceğiz. Art niyetli yaklaşımlara rağmen Alevilerle yan yana, omuz omuza, cem ederek bu yolu birlikte ilerleteceğiz.”

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