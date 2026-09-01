DEM’den Yavuz-Bitlisi ittifakına tepki gösteren Alevilere yanıt: 'Sokaktan getirip vekil yaptıklarımız, ucuz siyaset...'

Abdullah Öcalan, Osmanlı dönemindeki "Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi" ittifakına yaptığı atıf kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Öcalan, bu Sünnilik temelli ittifakın Ortadoğu'da stratejik bir müttefiklik modeli oluşturabileceğini savunarak, "Yavuz, İdris-i Bitlisi'ye beyaz bir kağıt verir, ne istersen yaz der. Sonuç Ortadoğu kapısını aralar" ifadelerini kullanmıştı.

On binlerce Alevinin katledildiği bir döneme referans veren bu açıklamalara tepki gecikmemişti. Aralarında 53 Alevi yurttaş ve aydının bulunduğu bir grup, "Alevi Aydınlar Bildirgesi" yayımlayarak söz konusu ittifakı "arkaik ve kanlı" olarak nitelendirmişti.

Bildirinin yayımlanmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün yaptığı açıklamada imzacılara yönelik sert eleştiriler yöneltti. Tepkiyi "ucuz siyaset" olarak nitelendiren Bakırhan, “sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler hangi aydın kimliği var bilmiyorum” ve “Milletvekili olmak için o kapıda bir hafta beklediğin kapıyı tanıyorsun” ifadeler kullandı.

Bakırhan, “Kürt Hareketi'ni ve Sayın Öcalan'ı eleştirmek ‘aydın’ olmaksa valla kusura bakma o dündü” ve “mücadele ettiğimiz halklar ve inançlar konusunda algı oluşturmaya asla tahammülümüz yok” dedi.

“Ucuz siyaset... Bir partiye yamanacak, gidip oradan milletvekili olacak diye cımbızladığı iki tane kelime üzerinden sözde eleştiri yapıyor” derken, Dem Parti’nin “bir Alevi partisi, bir Alevi zemini, bir Alevi mücadelesinin en başat partisi” olduğunu söyledi. Bakırhan bildiriye imza atanlara eleştirileri olduğunu belirtti:

“İçinde temiz, çok dürüst, tanıdığım bazı Aydın arkadaşlarımız da var. Bir de sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız, hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum. Yani Kürt Hareketi'ni eleştirmek, Öcalan'ı eleştirmek, tırnak içerisinde Aydın olmaksa bana kusura bakmayın o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok. İdris-i Bitlis tarihte birisidir. İyiliklerini, kötülüklerini ortadadır. Yavuz Selim de Osmanlı'nın bir sultanıdır, padişahıdır. Yani ikisinin aynı kelime içerisinde geçiyor olması ve Alevi karşıtı bir şey yorumlamayı da ben birbirine bağını kuramıyorum. Ben aslında bunu eleştiriyorum. Toplumsal katılım konusunda bu soru vesilesiyle Türkiye toplumuna şunu söylemek istiyorum. Bugün hiç öylesine derin analizlere gerek yok. Dem Parti'nin milletvekili tablosuna bakın. Dem Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisine bakın. Hiçbir siyasi parti olmayan bütün renkler, bütün inançlar, bütün halklar, bütün dinlerin içerisinde siyaset yaptığı bir zemindir. Ve artı olarak da Alevilerin içerisinde en önemli rol ve görevlerde olduğu bir siyasi partiye böyle bir yakıştırma yapılabilir mi?”

Alevi toplumunun neyin siyaset neyin algı olduğu iyi bildiğini belirten Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen üç beş oy uğruna bir yerde bir makam, bir koltuk kapma yerine ekmeğini yediğiniz, birlikte oyunu aldınız, birlikte yürüdüğünüz, mücadele ettiğiniz kendi partinize bari bunu yapmayın. Hadi bazılarını anlıyoruz yani. Kürt düşmanıdır. Bu mücadele başladığı günden beri Kürt'e düşmanlık yapan birisiyle Siirtli, Batmanlı, fakir, fukara Kürt'ün oy verdiği bir insanın aynı platformda, aynı metin altında bir araya gelmesi kabul edilir değil.”

“Bu süreç, tabii kaygıyla yaklaşanları saygıyla karşılıyorum. Çünkü henüz daha yolun başındayız. Güvensizlikler gayet normal. Çünkü henüz sürecin meyvelerini alıp pozitif, olumlu yanlarını onlara sunacak aşamada değiliz. Ters bulanlar olabilir, saygı duyuyorum. Ama yıllardır omuz omuza birlikte mücadele ettiğimiz halklar ve inançlar konusunda algı oluşturmaya asla tahammülümüz yok.”

“Koltuk sevdalısı” olarak nitelendirdiklerine seslendi:

“Ama koltuk sevdalısı, koltuk kapma, kamuoyunun gündemine gelme sevdasında olan arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Bunun bir şeye yararı yok. Bir eleştiriniz varsa kapınız açık. Milletvekili olmak için o kapıda bir hafta beklediğin kapıyı tanıyorsun. Aç gel tartışalım. Bir eksiklik varsa öz eleştirisini verelim. Bir katkın varsa katkını sun. Ayıp değil mi?”

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