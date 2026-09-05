Cemil Bayık’tan ‘sosyalistlere’: 'Süreci desteklemezlerse Türkiye’nin siyasi gündeminden ve arenasından koparılır…'

KCK yöneticisi Cemil Bayık, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu, itirazlarını ve tepkilerini dile getiren solu hedef aldı.

Sürecin Yeni Osmanlıcı ve sermaye sınıfı çıkarları doğrultusundaki karakterine yönelik komünistlerin eleştiri biliniyor.

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DEM Parti çevresindeki solun sürece temel bir itirazı bulunmadığı düşünüldüğünde Bayık, komünistlerin AKP-MHP-İmralı ittifakına tepkisine yanıt veriyor aslında.

“Sosyalizm de Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt sorununu çözmeden demokratik olamaz. ‘Sınıfsal bakış, sınıfsal bakış’ diyerek Kürt sorununun çözümünü önemsemeyenler, bir sınıf bakışına da sahip olmayanlardır” iddiasında bulunan Bayık, “Bu sürekli ‘sınıf sınıf’ diyenler, Marks’ın ‘başkalarını ezen halkın kendisi de özgür olamaz’ belirlemesini neden unutmuş gözüküyorlar?” dedi.

Bayık, bu sözlerinin devamında “siyasetten koparılır” sopasını göstererek, “Sosyalistler başta olmak üzere tüm demokrasi güçleri şu anda yürütülen Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni desteklemez ve bu sürecin demokratikleşme temelinde Kürt sorununun çözümü doğrultusunda ilerlemesi için ağırlıklarını koymazlarsa Türkiye’nin siyasi gündeminden ve arenasından koparılır, etkisiz bir duruma düşerler” diye konuştu.

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