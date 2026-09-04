Melih Gökçek kayıt dışı para soruşturmasında ifade verdi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Almanya’daki şirketleri ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından 29 Ağustos’ta resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla başlatıldığını açıklamıştı.

Gökçek bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suçlama

İfadesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Gökçek, daha önce de çok sayıda soruşturma geçirdiğini belirterek hakkındaki mevcut soruşturmayı geçmişteki dosyalarla birlikte değerlendirdi.

1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Gökçek, muhalefette belediye başkanlığı yaptığı dönemde hakkında yaklaşık 500 soruşturma ve inceleme yürütüldüğünü öne sürdü.

Gökçek, bu soruşturmaların tamamında takipsizlik kararı verildiğini savunarak, "Ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar" dedi. 1998 yılında gözaltına da alındığını hatırlattı.

Refah Partisi ve AKP iktidarları döneminde de hakkında çok sayıda inceleme ve soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Gökçek, sayısını tam olarak bilmediğini ancak bunların "minimum 100" olduğunu ileri sürdü.

Gökçek açıklamasının önemli bölümünü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ayırdı.

Yavaş döneminde hakkında 100 soruşturma açıldığı yönündeki açıklamaların doğru olmadığını savunan Gökçek, toplam 25 inceleme ve soruşturma geçirdiğini, bunlardan 21'inin sonuçlandığını, dört dosyanın sonucunun ise kendisine ulaşmadığını söyledi.

Sonuçlanan soruşturmalarda lehine karar verildiğini öne süren Gökçek, Yavaş'ın "ifade bile vermeye gitmedi" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Gökçek, "Mansur Yavaş yalan söylüyor" diyerek Yavaş'ı televizyon programında karşı karşıya gelmeye de çağırdı. Yavaş yönetiminin sonuçlanan 21 dosyanın tamamına üst mercilerde itiraz ettiğini öne süren Gökçek, bu itirazların da kendi lehine sonuçlandığını iddia etti.

Gökçek buna karşılık, ifade vermesine neden olan ve ailesinin Almanya'daki şirketlerine Türkiye'den kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturmanın içeriği konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Gökçek, soruşturmanın başlatılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada ise "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" demişti.

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Ağırel Almanya’daki para trafiğini gündeme getirmişti

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’nın Düsseldorf kentinde HAMAG adlı şirket üzerinden milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımları yaptığını ortaya koyan belgeleri yayımlamıştı.

Ağırel’in aktardığı şirket kayıtlarına göre HAMAG, 2022 yılında 30 bin euro sermayeyle kuruldu. Şirketin ilk yılında çalışanı ve cirosu bulunmazken sonraki yıllarda milyonlarca euroluk varlığa ulaştığı belirtildi.

Ağırel, şirket üzerinden Düsseldorf’ta milyonlarca euro değerinde bir bina satın alındığını, Velbert kentindeki bir alışveriş merkezi için ise 8,5 milyon euroluk satın alma sözleşmesi imzalandığını öne sürdü.

Ağırel ayrıca şirket hesaplarına Türkiye’den para aktarıldığını belirterek söz konusu paranın kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadeye çağrılan Ağırel, 31 Ağustos’ta Ankara Adliyesi’nde ifade vermiş ve elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu açıklamıştı.

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