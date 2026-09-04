Gökçeklerin servet trafiğinde '2 gün' ayrıntısı: Almanya'da 6,5 milyon avroluk ipotek, Türkiye'de taşınmaz satışı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin mal varlığı yeniden gündemde.

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek Ailesi'ne ilişkin yeni gelişmeleri Cumhuriyet'teki köşesinde kaleme aldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye ve Almanya’daki iki taşınmazla ilgili işlemlerin yalnızca iki gün arayla gerçekleşmesine dikkat çeken Ağırel, Gökçek ve ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH’ye ait taşınmaz üzerinde 6,5 milyon avroluk teminat hakkının tescil edilmesinden iki gün sonra Türkiye’deki 5 bin 386 metrekarelik taşınmazın Asuman Çil’e satıldığını yazdı.

Gökçek ailesine uzanan soruşturma kapsamında incelediğini belirten Ağırel, Türkiye ve Almanya’daki tapu kayıtlarına ilişkin yeni iddialarını "Dosya Ahmet ve Hülya Gökçek ile ilgili olmasına rağmen ifadeye Melih Gökçek çağrıldı. Çok tuhaf geliyor ancak araştırma dosyamın öznesi olmamasına rağmen ifadeye çağrılması, başka bir soruşturma daha var düşüncesine sahip olmamıza neden oluyor" diye yazdı.

6,5 milyon avroluk teminat

Ağırel, Ahmet Gökçek’in bacanağı Cenk Karayel tarafından 2015’te kurulan AC Sportif’in 2017’de Ankara’da 5 bin 386 metrekarelik bir taşınmaz satın aldığını, 2019’da şirket hisselerinin tamamının Hülya Gökçek’e devredildiğini ve taşınmazın 2022 sonunda 01 HLY Yapı bünyesine geçtiğini yazdı.

Ağırel’in aktardığına göre söz konusu taşınmaz 26 Kasım 2025’te Asuman Çil’e satıldı. Yazıda ayrıca Hülya Gökçek’in verdiği vekaletle Almanya’da kurulduğu belirtilen HAMAG GmbH’ye ait Düsseldorf’taki taşınmazın tapu kaydında, Fatih Çil lehine 6,5 milyon avroluk “Grundschuld” bulunduğu ve bu teminatın 24 Kasım 2025’te tescil edildiği aktarıldı.

Ağırel, Almanya’daki 6,5 milyon avroluk teminat hakkının tescili ile Türkiye’deki taşınmaz satışının yalnızca iki gün arayla gerçekleşmesine dikkat çekerek iki işlem arasında bağlantı olup olmadığını sorguladı.

Fatih Çil’in, Türkiye’deki taşınmazı satın alan Asuman Çil’in akrabası, muhtemelen eşi olduğunu kaydeden Ağırel, “Türkiye’deki satış ile Almanya’daki teminat neden iki gün arayla gerçekleşti?” sorusunu yöneltti.

Öte yandan Ağırel, Alman tapusunda yer alan 6,5 milyon avroluk “Grundschuld” (ipotek) kaydının tek başına bu miktarda paranın HAMAG’a ödendiğini kanıtlamadığının da altını çizerek, teminatın gerçek bir borca dayanıp dayanmadığının banka kayıtları ve temel borç ilişkisini gösteren belgelerle ortaya konulabileceğini belirtti.

'Bir tarafta Hülya Gökçek bağlantılı şirket, diğer tarafta Asuman ve Fatih Çil'

Ağırel, şunları kaydetti:

"Şimdi iki tarihi yan yana yazalım: 24 Kasım 2025: HAMAG’ın Almanya’daki taşınmazı üzerinde Fatih Çil lehine 6,5 milyon avroluk teminat hakkı tescil ediliyor. 26 Kasım 2025: Türkiye’de 01 HLY Yapı’ya ait 5 bin 386 metrekarelik taşınmaz Asuman Çil’e satılıyor. Arada yalnızca iki gün var. İki ayrı ülke. İki ayrı taşınmaz. Bir tarafta Hülya Gökçek bağlantılı şirket. Diğer tarafta karı-koca olan Asuman ve Fatih Çil. Ve 6,5 milyon avroluk teminat kaydı. Buna 'tesadüf' deyip geçmek gazetecilik değildir."

Soruşturma kapsamında Melih Gökçek bugün ifade verecek.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.