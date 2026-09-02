Binali Yıldırım ailesinin serveti gündemde: '480 milyon avroluk servet ve şirket devri' iddiası

Eski AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ailesine yönelik Almanya merkezli para transferleri ve şirket soruşturmalarının ardından bu kez eski Başbakan AKP'li Binali Yıldırım’a dair dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Timur Soykan Onlar TV yayınında Binali Yıldırım’ın servetine ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

Soykan, "Binali Yıldırım’ın 480 milyon avroluk bir varlığından bahsediliyor. Şirketlerinin kendisinden alındığı, ‘Sen artık bu şirketleri bize vereceksin’ denildiği iddiaları bile var. Bununla ilgili çok sağlam kaynaklardan da duydum. Yurtdışındaki paralarını Türkiye’ye zorla getirttikleri söyleniyor" dedi.

'Gelişmeler nedeniyle Binali Yıldırım’ın morali bozuk'

Timur Soykan’ın iddiasına göre, yaşanan gelişmeler nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım’ın moralinin bozuk olduğu ve son dönemde kamuoyu önünde daha az görünmesinin bununla bağlantılı olabileceği de ileri sürülüyor.

Binali Yıldırım’ın ailesinin denizcilik şirketleri ve yurtdışındaki mal varlığı geçmiş yıllarda da tartışma konusu olmuştu. Denizcilik sektörü patronu Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamalarda "siyasete başladıktan sonra ticari işlerini çocuklarına bıraktığını" söylemişti.

Yıldırım ailesinin doğrudan ve dolaylı olarak 17 şirket ile 30 gemilik geniş bir filoyu işlettiği ya da mülkiyetinde bulundurduğu iddia ediliyor.

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