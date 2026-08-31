Melih Gökçek’e ait taşınmazlar ortaya çıktı: Urfa’da fıstık bağı, tarlalar, Ankara’da çok sayıda arsa ve konut

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in üzerine kayıtlı taşınmazların listesi Onlar TV yayınında gazeteci Murat Ağırel tarafından izleyiciyle paylaşıldı.

Ağırel mahkeme dosyasındaki resmi belgeler olduğunu belirttiği kayıtları yayında gösterdi.

Melih Gökçek’in Ankara Çankaya, Gölbaşı, Pursaklar, Etimesgut’ta çok sayıda arsa ve konutunun yanısıra Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde fıstıklık ve bağ ile tarlaları olduğu ortaya çıktı.

Ağırel yayında şunları söyledi:

Bunlar mahkemedeki resmi belgeler...

Bu Pursaklar’daki yerler arsa yapılıp üzerine bina yapılmış. Pursaklar’daki araziler büyük.

Urfa’da fıstık bağı ve tarla var. 100 küsur bin metrekare bir arazi var orada.

Pursaklar’da çok fazla arazisi var. Pursaklar’daki araziler 8 bin 500 metrekare… Pursaklar’da bir arazisinin üzerine konut yapılmış. Oralardan yerler almış. Yine Pursaklar’da 2 bin 250 metrekarelik bir arsası var. Yine Pursaklar’da taşınmaz var burada, bunlar binalar.

Çankaya’da dubleks mesken var. Yine Ankara Çankaya’da mesken var. Çankaya’da yine bağımsız bir bölüm var. Yine Çankaya’da 1090 metrekarelik bir yer var.

Ankara Gölbaşı’nda tarla var.

Ankara Pursaklar’da yine konut var.

Dikmen’de konut var.

Bir de bunun dışında, öğrendiğim kadarıyla komşusu sağolsun bana videolarını, resimlerini gönderdi. İncek’te bir ev yaptırmış sayın Gökçek. Doğru mu değil mi bilmiyorum, soramadım kendisine. Kapalı otopark yaptırdığını, oraya taşınmak üzere olduğunu, her gün geldiğini beyan ediyor. Videolarını filan aldım. Bunu da bilgi edinme kapsamında sordum. İnşallah bilgisi gelirse onu da paylaşırım görüntüleriyle, parsel numaralarıyla birlikte.”