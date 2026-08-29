Türkiye'de sıfır vergi, Almanya'da milyonlarca avro: Melih Gökçek'e soruşturma

Ankara'yı yıllarca rant ve talan politikalarıyla yöneten Melih Gökçek ve ailesine ait servetin yurt dışı ayakları gün yüzüne çıkmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Onlar TV'deki yayınında Gökçek ailesinin milyonlarca avroyu Almanya'ya taşıyarak gayrimenkul imparatorluğu kurmaya giriştiği belgeleriyle duyurmuştu.

Bunun üzerine AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Ankara'yı yıllarca rant ve talanla yöneten Melih Gökçek ve ailesinin, iktidarın "yerli ve milli" hamasetinin arkasına sığınarak Avrupa'da devasa bir gayrimenkul imparatorluğu kurduğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Murat Ağırel'in belgeleriyle ifşa ettiği skandala göre; Gökçek ailesinin Türkiye'deki şirketleri devlete "sıfır kazanç" ve zarar beyan edip tek kuruş vergi ödemezken, ailenin milyonlarca avroluk serveti adım adım Almanya'ya aktarıldı.

Yurt dışı operasyonunun merkezinde, gelini Hülya Gökçek'in kurdurduğu ve 23 yaşındaki torunu İbrahim Melih Gökçek'in tam yetkili kılındığı HAMAG adlı şirket yer alıyor. Türkiye'de vergi ödemeyen aile, sıfır cirolu bu şirket üzerinden Düsseldorf'un en pahalı sokaklarından birinde 18 daire ve iki dükkandan oluşan bir bina satın aldı. Öğrenci yurduna dönüştürülen bu mülk için Türkiye'deki bir bankadan Almanya'ya, kredi niteliği taşımayan tam 3 milyon 857 bin avro nakit para transfer edildi.

Gökçek ailesinin Almanya'daki gayrimenkul iştahı bununla da sınırlı kalmadı. Velbert kentinde 8,5 milyon avroluk bir alışveriş merkezini almak için masaya oturan aile, vadedilen parayı transfer edemeyince alamadıkları mülk için 500 bin avro ceza ödemek zorunda kaldı. Hızını alamayan Gökçeklerin Lüksemburg'da 280 milyon avro değerindeki devasa bir AVM'yi satın almak için dahi pazarlık masasına oturması, kaynağı belirsiz bu servetin ulaştığı akıl almaz boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.