Türkiye'de 'sıfır kazanç', Almanya'da milyonlarca avro: Gökçek ailesinin Avrupa'daki servet trafiği

Ankara'yı yıllarca rant ve talan politikalarıyla yöneten Melih Gökçek ve ailesine ait servetin yurt dışı ayakları gün yüzüne çıkıyor.

Türkiye'de siyasi iktidarın sıklıkla arkasına sığındığı "yerli ve milli" söyleminin aksine, Gökçek ailesinin milyonlarca avroyu Almanya'ya taşıyarak gayrimenkul imparatorluğu kurmaya giriştiği belgelendi.

Gazeteci Murat Ağırel, Onlar TV'deki yayınında Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in başrolünde olduğu para trafiğini "Gökçek Ailesinin Yurt Dışı Serveti" başlıklı dosyayla kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'de sıfır kazanç, Almanya'da milyonlarca avro

Ağırel'in paylaştığı belgelere göre, Hülya Gökçek'in Türkiye'deki HL Yapı ve AC Sportif isimli şirketleri 2023, 2024 ve 2025 yıllarında devlete sıfır vergi matrahı, yani "hiç para kazanmadığını" ve zarar ettiğini beyan etti. Ancak aynı tarihlerde Almanya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Türkiye'de vergi ödemeyen aile, 2022 yılında rotayı Almanya'ya çevirdi. Hülya Gökçek, Çeşme'deki bir noterden verdiği vekaletle Köln'de HAMAG (Hülya, Ahmet, Melih, Ahmet Gökçek isimlerinin baş harfleri) adında bir şirket kurdurdu. Ağırel, sıfır çalışanı ve sıfır cirosu olan 30 bin avro sermayeli bu şirketin kısa sürede devasa bir holdinge dönüştürüldüğünü belirtti.

HAMAG şirketinin kuruluşu sonrası şirket merkezi Düsseldorf'a taşındı ve 23 yaşındaki torun İbrahim Melih Gökçek şirkette tam yetkili kılındı. Ardından Gökçek ailesi, Düsseldorf'un en pahalı sokaklarından birinde, 18 daire ve iki dükkandan oluşan bir binayı satın aldı. Öğrenci yurdu olarak faaliyete geçirilen bu bina için, Türkiye'deki bir bankadan Almanya'daki şirket hesabına "kredi niteliğinde olmayan" tam 3 milyon 857 bin avro nakit para transfer edildi. Ağırel, tadilat masraflarıyla birlikte bu binanın değerinin 4,5 milyon avroyu bulduğunu vurguladı.

Alınamayan AVM için 500 bin avro ceza ödediler

Gökçek ailesinin Almanya'daki gayrimenkul iştahı Düsseldorf ile de sınırlı kalmadı.

Rotayı Velbert şehrine çeviren Ahmet ve Hülya Gökçek, içinde dükkanların ve dairelerin bulunduğu 8,5 milyon avro değerindeki bir alışveriş merkezini almak için masaya oturdu. Ancak sözleşmeler imzalanmasına rağmen, vaat edilen paranın Almanya'ya transfer edilememesi üzerine alım gerçekleşmedi.

Bu başarısız girişimin aileye faturası ise ağır oldu; sözleşmedeki cayma bedelleri ve aracı komisyonları nedeniyle Gökçekler, hiç alamadıkları bir yer için yaklaşık 500 bin avro tutarında ceza ödemek zorunda kaldı.

Bir sonraki hedef Lüksemburg'daki 280 milyon avroluk AVM

Ağırel, hızını alamayan ailenin yatırım arayışının Lüksemburg'a kadar uzandığını aktardı.

Ahmet ve Hülya Gökçek'in Profesör Doktor Ali Rıza Töngör isimli bir şahısla Lüksemburg'a giderek 280 milyon avro değerindeki "Massen" adlı devasa bir alışveriş merkezini satın almak için dahi görüşmeler yaptığını belirtti.

Bu alım sürüncemede kalsa da Gökçeklerin Töngör ile yeni bir şirket kurup Velbert'teki AVM'yi yeniden almaya çalıştıkları öğrenildi.

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