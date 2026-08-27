Gökçek döneminde talanın adresiydi: ABB Ankapark’ı kullanıma açma kararı aldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde “dünyanın en büyük tema parkı” olacağı iddiasıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisi talan edilerek, yüz milyonlarca dolar harcanarak yapılan Ankapark, "yeşil alan ve rekreasyon alanı" olarak kullanıma açılıyor.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan duyuruda “Ankapark’ın geleceğine ilişkin kararı Ankaralılarla birlikte aldık” denilerek belediyenin yaptırdığı anket sonucuna işaret edildi.

Duyuruda “Ankapark ne olmalı?” sorusunun sorulduğu ankete 80 binden fazla vatandaşın katıldığı, katılımcıların yüzde 90’ından fazlasının Ankapark’ın yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

ABB’nin açıklamasında “Ankaralıların iradesi doğrultusunda Ankapark, ücretsiz olarak halkımızın kullanımına açılmıştır” denildi.

Ankapark’a ilişkin bilgi ve belgelerin yayımlandığı "http://ankaparkgercekleri.com" internet adresine de yer verilen duyuruda “Ankapark’ın yapımına başlanmasından bugüne kadar geçen süreçte; hangi kararların alındığı, ne kadar kamu kaynağı harcandığı ve Ankara halkının 801 milyon dolarlık kaynağının nasıl heba edildiği, tüm belgeleriyle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Dileyenlerin bu site üzerinden süreci inceleyebilecekleri ifade edilen duyuruda Ankapark’ın yapımı ve oluşan kamu zararına ilişkin olarak Mansur Yavaş’ın sürecin başında “kendisi de dahil olmak üzere sorumluluğu bulunan herkesin araştırılması ve varsa hukuki sorumluluklarının tespit edilmesi amacıyla” suç duyurusunda bulunduğu ancak başvurunun takipsizlikle sonuçlandığı kaydedildi.

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