Melih Gökçek’e soruşturma: Gazeteci Murat Ağırel ifade verdi

Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek ve ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesine ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Buna göre, Gökçek ve ailesinin Almanya’daki HAMAG isimli şirketleri üzerinden milyonlarca euroluk gayrimenkul alımları yaptığı öne sürüldü.

‘Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim’

Ailenin Düsseldorf’ta bina, Velbert’te AVM için anlaşmalar yaptığı ve yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia edildi.

İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından açıklama yapan Melih Gökçek "Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ağırel, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Ankara Adliyesi’nde olacağım. İfade sonrasında hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.

‘Çok büyük olay ortaya çıkacak’

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili'ne bugün "tanık" sıfatıyla ifade veren Ağırel, daha sonra adliye önünde açıklama yaptı.

Soruşturmanın genişleyebileceğine dikkat çeken Ağırel, soruşturmanın çok sayıda ismi kapsayacağını düşündüğünü belirterek "Soruşturmanın sonucunda çok daha büyük bir olay ortaya çıkacağı kanısındayım" dedi.

Ağırel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Biliyorsunuz ki Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf'ta kurmuş olduğu bir şirket var. HAMAG isimli bir şirket. Bu şirketin izini takip ettim. Bilgi aldıktan sonra bununla ilgili bir iş takip ettim. Gazetecilik yaptım daha doğrusu. Hepimizin yaptığı gibi gazetecilik faaliyetiydi. HAMAG sıfır ciro ve sıfır çalışanla bununla birlikte 30 bin Euro sermayesi olan bir şirket, 3 milyon 800 bin Euro 2024 yılına geldiğinde bir anda mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra ki bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor.

‘Belgelere sahip olduğumu beyan etmiştim’

Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin Euro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor. Sonrasındaysa burası HAMAG adına tekrardan holding oluyor ve HAMAG adına tekrar sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartlarını yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. Sonrasındaysa istikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180 milyon Euro, 200 milyon Euro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım. Melih Gökçek bununla ilgili yalanlamada bulundu. Ben bununla ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa verebileceğimi beyan etmiştim Onlar TV yayınında.

‘Çok fazla kişi ve holding bilgisi verdim’

Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdım ve Sözcü TV'de yer aldı bunlar. Dolayısıyla da savcılık tanık sıfatıyla benim ifademin alınmak üzere davet etti bugün için. Geldim Sayın Başsavcıvekili'ne ifade verdim. Sayın Başsavcıvekili'ne elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım. Daha önce basına yansıyan, sizlerin bildiği birçok konunun dışında çok fazla kişi ve holding bilgisi verdim. Soruşturmanın daha çok genişleyeceği kanısındayım. Daha da büyüyeceğini anladım. Acaba neden sadece İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma açıldığıyla ilgili sorularınız olduğunu biliyorum. Bununla ilgili edindiğim izlenim diyelim, soruşturma çok genişleyecek. Çok fazla isme ilerleyecek. Ben bu kanıdayım, bu düşüncedeyim. Ve nihayetinde çok daha büyük bir soruşturmanın sonucunda çok daha büyük bir olayın ortaya çıkacağı, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım.

Şu anda bununla ilgili ifade metnini herhangi bir paylaşmam konusunda bir titizlik var. Soruşturmanın selahiyeti açısından bunun paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Birçok konu var aslında aktarmak istediğim size. Mesleki olarak da sizlerin merak ettiğini biliyorum ama soruşturmanın önemi açısından, selahiyeti açısından bunun şu anda aktaramayacağının bilgisini vermek istiyorum."

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