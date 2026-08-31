Gökçek’ten Almanya'daki gayrimenkuller için açıklama: 'Oğlum Alman vatandaşlığı için aldı'

Ankara'yı yıllarca rant ve talan politikalarıyla yöneten Melih Gökçek ve ailesine ait servetin yurtdışı ayakları gün yüzüne çıkmıştı.

Gökçek, ailesinin yurtdışındaki mal varlığına ve para trafiğine yönelik iddialara iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan aracılığıyla yanıt verdi.

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve çocuklarının Almanya'dan vatandaşlık elde etmek amacıyla bir şirket kurarak gayrimenkul satın aldıklarını belirtti.

Ödemelerin ev ve araba satışı, banka transferi ve kredi yoluyla yapıldığını öne süren Gökçek, Düsseldorf'ta 18 daireli bir bina alındığı yönündeki iddialara karşı yalnızca "iki daire alındığını" savundu. Gökçek, Lüksemburg'daki 280 milyon avroluk alışveriş merkezi (AVM) pazarlığı için ise oğlunun mekânı yalnızca gezdiğini ve mülk sahibinin "Türkiye'de çevreniz geniş, satılmasına yardımcı olur musunuz?" teklifini dinleyip ayrıldığını iddia etti.

Burhan programda şu ifadeleri kullandı:

“18 daire alındığı öne sürülen yurt veya pansiyon konusu. Sayın Gökçek diyor ki: 'Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya'dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup iki daire aldılar. Tıpkı Mansur Yavaş'ın kızının İngiltere'deki daire alımında olduğu gibi kredi ve ipotek sistemi kullandılar. Ahmet Gökçek evini ve arabasını satarak parayı banka üzerinden yasal yollarla transfer etti.' Konunun özü bu.

280 milyon euro değerindeki Lüksemburg'daki AVM meselesi. Melih Gökçek, '8,5 milyon euroyu bulup alamayan adam 280 milyon euroyu nasıl bulsun? Bu külliyen yalan' dedi. Oğlunun bir arkadaşıyla Lüksemburg'a gittiğini ve AVM'yi gezdiğini doğruladı. AVM sahibinin 'Türkiye'de çevreniz geniş, satılmasına yardımcı olur musunuz?' teklifini sadece dinleyip oradan ayrıldıklarını belirtti. Melih Bey, 'Alındığına dair ellerinde tapu, bilgi veya belge varsa koysunlar ortaya. Ahmet görüştü ama almadı, alamadı' ifadelerini kullandı.”