Gökçek’ten Almanya'daki gayrimenkuller için açıklama: 'Oğlum Alman vatandaşlığı için aldı'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 31.08.2026 , 12:01
Ankara'yı yıllarca rant ve talan politikalarıyla yöneten Melih Gökçek ve ailesine ait servetin yurtdışı ayakları gün yüzüne çıkmıştı.
Gökçek, ailesinin yurtdışındaki mal varlığına ve para trafiğine yönelik iddialara iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan aracılığıyla yanıt verdi.
Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve çocuklarının Almanya'dan vatandaşlık elde etmek amacıyla bir şirket kurarak gayrimenkul satın aldıklarını belirtti.
Ödemelerin ev ve araba satışı, banka transferi ve kredi yoluyla yapıldığını öne süren Gökçek, Düsseldorf'ta 18 daireli bir bina alındığı yönündeki iddialara karşı yalnızca "iki daire alındığını" savundu. Gökçek, Lüksemburg'daki 280 milyon avroluk alışveriş merkezi (AVM) pazarlığı için ise oğlunun mekânı yalnızca gezdiğini ve mülk sahibinin "Türkiye'de çevreniz geniş, satılmasına yardımcı olur musunuz?" teklifini dinleyip ayrıldığını iddia etti.
Burhan programda şu ifadeleri kullandı:
“18 daire alındığı öne sürülen yurt veya pansiyon konusu. Sayın Gökçek diyor ki: 'Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya'dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup iki daire aldılar. Tıpkı Mansur Yavaş'ın kızının İngiltere'deki daire alımında olduğu gibi kredi ve ipotek sistemi kullandılar. Ahmet Gökçek evini ve arabasını satarak parayı banka üzerinden yasal yollarla transfer etti.' Konunun özü bu.
280 milyon euro değerindeki Lüksemburg'daki AVM meselesi. Melih Gökçek, '8,5 milyon euroyu bulup alamayan adam 280 milyon euroyu nasıl bulsun? Bu külliyen yalan' dedi. Oğlunun bir arkadaşıyla Lüksemburg'a gittiğini ve AVM'yi gezdiğini doğruladı. AVM sahibinin 'Türkiye'de çevreniz geniş, satılmasına yardımcı olur musunuz?' teklifini sadece dinleyip oradan ayrıldıklarını belirtti. Melih Bey, 'Alındığına dair ellerinde tapu, bilgi veya belge varsa koysunlar ortaya. Ahmet görüştü ama almadı, alamadı' ifadelerini kullandı.”
Ağırel: Günlerdir 'yalan' dediklerini itiraf ettiler
Gökçek ailesinin Avrupa'daki milyonlarca avroluk para trafiğini belgeleriyle kamuoyuna duyuran gazeteci Murat Ağırel, bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bir yanıt yayımladı.
Gökçek cephesinin günlerdir kendisine yönelttiği "iftira" suçlamalarına dikkat çeken Ağırel, şu ifadeleri kullandı:
"Belgeleri savcılığa sunacağımı anlayınca, TV100’de Sinan Burhan’a yaptıkları açıklamada; benim Onlar DOSYA programında ,Sözcü TV de anlattıklarımı ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdıklarımı harfiyen doğrulamışlar! Yurt binasını da, Vilbert’teki 8,5 milyon Euro’luk alışveriş merkezini de, Lüksemburg’daki 180 milyon Euro’luk alışveriş merkezi pazarlığını da harfiyen doğrulamışlar. Günlerdir “yalan”, “iftira” dedikleri ne varsa, şimdi çıkıp kendi ağızlarıyla anlatıyorlar. Daha durun… Ben yeni başlıyorum.”
Ne olmuştu?
Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye'de vergi ödememek için "sıfır kazanç" beyan eden Gökçek ailesinin, Almanya'da kurdukları düşük sermayeli bir şirket üzerinden gayrimenkul ağı oluşturduğunu ortaya çıkarmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya ve Ağırel'in tanık olarak ifadeye çağrılmasına neden olan sürecin arka planında şu gelişmeler yer alıyordu:
- HAMAG Şirketi ve Düsseldorf alımı: Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'in kurdurduğu ve ailenin 23 yaşındaki torununun yetkili kılındığı, cirosu olmayan 30 bin avro sermayeli şirket üzerinden, Düsseldorf'ta 18 daire ve iki dükkandan oluşan bir bina satın alındı. Öğrenci yurduna dönüştürülen mülk için Türkiye'den 3 milyon 857 bin avro nakit transfer edildi.
- Velbert'te AVM girişimi: Aile, 8,5 milyon avroluk bir AVM satın almak için masaya oturdu. Vadedilen meblağ transfer edilemeyince, alınamayan mülk için 500 bin avro tazminat ödendi.
- Yargı süreci: İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Melih Gökçek hakkında, yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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