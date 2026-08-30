Melih Gökçek haberi sonrası gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Hangi soruşturma kapsamında ve ne sıfatla ifade vereceğini bilmediğini söyleyen Ağırel, yarın adliyeye gideceğini duyurdu.

Ağırel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün telefonla arandım. Yarın ifade vermek üzere Başsavcılığa davet edildim. Hangi sıfatla ifadeye çağrıldığım tarafıma henüz bildirilmedi. Yarın gerekli bilgileri edindikten ve ifade işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğim.

Ağırel daha sonra yaptığı paylaşımda savcılık tarafından yeniden arandığını ve yarın tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağının tarafına bildirildiğini duyurdu:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden arandım. Yapılan bilgilendirmede, yarın tanık sıfatıyla ifademe başvurulacağı tarafıma bildirildi. Yarın Ankara Adliyesi’nde olacağım. İfade sonrasında, hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim.



Gökçek haberi üzerine soruşturma başlatılmıştı

Murat Ağırel, Onlar TV’de Gökçek ailesinin Almanya’da yaptığı "milyonlarca dolarlık yatırımı" anlatmıştı.

Ağırel’in haberiyle Melih Gökçek ve ailesinin sıfır ciroyla, hiç çalışanı olmayan bir holding üzerinden Düsseldorf‘un en nezih Sokağı’nda 220 milyon liraya 16-18 daireli bir bina satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haberin ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

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