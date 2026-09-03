Malta dosyaları, gemi filoları, vergi kaçırma: Yıldırım Ailesi'nin tartışmalı şirketleri tek elde toplandı

Eski Başbakan AKP'li Binali Yıldırım ve ailesinin serveti yeniden gündemde.

Yıldırım Ailesi ve akrabalarının denizcilik şirketlerinde son dört yılda dikkat çekici bir yeniden yapılanmaya gidildi. Ticaret sicili kayıtlarına göre Yıldırım’ın çocukları ve akrabalarına ait olan, skandalların ve tartışmaların odağındaki şirketler, tek bir şirket altında toplandı, bu şirketin de tüm hisseleri tek bir kişiye devredildi: Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'a.

600 bin avro bağış, 5 milyonluk cami

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre, ticaret sicil kayıtlarında dikkat çeken ilk devir, Elia Gayrimenkul Spa Anonim Şirketi oldu. 18 Kasım 2022 tarihinde şirket, Derin Denizcilik Gemi Taşıma Anonim Şirketi’ne devredildi. Şirketin bu tarihteki hissedarları Binali Yıldırım’ın çocukları Bülent Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay’dı.

2014 yılında kurulan şirketin o tarihteki tek hissedarı Hollanda merkezli Neshatech B.V adlı şirketti ve bu şirket Erkam Yıldırım’a aitti. Cumhuriyet Gazetesi’nden Aykut Küçükkaya’nın 2014 tarihli haberine göre aynı yıl bu şirketten Pendik Belediyesi’ne yüklü miktarda bir şartlı bağış yapıldı. Elia Spa, o dönem avukat olan şu an ise AKP İstanbul Milletvekili olan Serkan Bayram aracılığıyla, Amine Hatun Camii’nin yapımında kullanılması için 600 bin avro bağış yapmak istedi, Belediye Meclisi bağışı oy çokluğuyla kabul etti. Bağışın ardından cami projesinin maliyeti de arttı. Başlangıçtaki 1,75 milyon TL'lik bağışa karşılık projenin toplam maliyeti 5,72 milyon TL'ye çıktı; kalan tutarın belediye bütçesinden karşılanması öngörüldü. Daha sonra şirketin unvanı “Elia Gayrimenkul ve Spa” olurken, Erkam Yıldırım ve kuzeni Rıfat Emrah Erence şirket iki hissedarı olarak yer aldı.

Skandalın odağındaki şirketler devredildi

Ticaret sicil kayıtlarında bir başka ilgi çekici devir işleminin ise 24 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştiği ortaya çıktı.

Binali Yıldırım’ın akrabası olan, hatta dayısı olduğu iddia edilen Yılmaz Erence ve Rıfat Emrah Erence’nin kurduğu Ceren Danışmanlık Denizcilik şirketi, Derin Denizcilik Gemi Taşıma Anonim Şirketi’ne devredildi. Şirketin bu tarihte de hissedarları Binali Yıldırım’ın çocukları Bülent Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay’dı.

Ceren Danışmanlık Denizcilik şirketinin adını da ilk kez 2017’de bir skandalla duymuştuk.

Şirket, “Malta Files” araştırmasında yurtdışındaki şirket bağlantılarıyla gündeme gelmişti. Malta, kendi ülkelerindeki vergi kaçırmak isteyenlere kapılarını açmasıyla biliniyordu ve faaliyetleri tartışmalı olan offshore şirketlerin kayıtları arasından Yıldırım’ın ailesinin şirketleri de çıktı. Paradise Papers’ın ifşa ettiği belgelere göre dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın ailesi ve akrabalarına ait Malta’da sekiz şirket bulunuyordu. Ceren Danışmanlık Denizcilik de bu şirketlerin bir kısmının hissedarıydı ve bu şirketin sahipleri de Binali Yıldırım’ın akrabası olan Yılmaz Erence ve Rıfat Emrah Erence’ydi.

Ceren Danışmanlık Malta'daki Dertel Shipping Limited ile Nova Ponza Limited’in hissedarıydı. Dertel Shipping ile Nova Warrior adlı şirketin hissedarı ise South Seas Shipping N.V. şirketiydi ve şirketin imza yetkisi Erkam Yıldırım’a aitti. Söz konusu şirketlerden Rory Malta Limited'in o dönemde MV Shark, Nova Ponza Limited'in MV Ponza, Nova Warrior'ın da MV Frezya S adlı gemileri bulunuyordu. 9 Haziran 2016’da Malta'daki bu dört şirketin yönetimi Binali Yıldırım'ın yeğeni Süleyman Vural'a geçti.

Malta bağlantısı eskiye dayanıyor

Ceren Danışmanlık Denizcilik'in kurucusu Yılmaz Erence'nin Malta bağlantısı ise bu şirketlerin kuruluşundan daha eskiye uzanıyor. Malta Files araştırmasında Erence'nin 1998'de Malta'da Tulip Maritime Limited adlı şirketin kuruluşunda yer aldığı ve şirketin Silver Fish adlı gemiye sahip olduğu belirtildi. Böylece Erence ailesinin Malta'daki denizcilik şirketleriyle bağlantısının 1990'ların sonuna kadar uzandığı kayıtlara yansıdı.

Hisseleri Semiha Yıldırım’a geçti

4 Temmuz 2025’e gelindiğinde Yıldırım'ın yine üç çocuğuna ait Gaye Uluslararası Denizcilik de Derin Denizcilik bünyesine geçti. Bundan bir yıl sonra ise asıl büyük değişiklik yaşandı. Yıllar içinde peyderpey Derin Denizcilik bünyesine katılarak tek çatı altında toplanan şirketlerin ortaklık yapısı değişti.

Hissedarlar Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay'ın hisselerini anneleri Semiha Yıldırım’a geçtiğimiz Mayıs ayında devrettiği ortaya çıktı.

Tek hissedar

Böylelikle ülke sınırlarını aşan tartışmaların odağındaki şirketlerin tek hissedarı geçtiğimiz Mayıs ayında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım oldu. Filosundaki tüm gemilerin satıldığı, sermayesi 65 milyon lira olan bu şirketin şu an hangi faaliyetleri yürüttüğü bilinmezken son üç yıldır da şirket matrah göstermiyor.

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