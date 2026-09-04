Melih Gökçek savcılıkta: Adliyeye sakız çiğneyerek girdi

Ankara'da uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve görevden el çektirilen Melih Gökçek, hakkındaki ağır yolsuzluk ve kayıt dışı para transferi iddiaları nedeniyle Ankara Adliyesi'nde.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında saat 16.00'da adliyeye çağrılan Gökçek, savcı karşısına "şüpheli" sıfatıyla çıktı. Hakkındaki iddialar sebebiyle adliyeye gelen Gökçek, binaya sakız çiğneyerek ve rahat bir tavırla girdi.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Adliye girişinde kısa bir değerlendirme yapan Gökçek, hakkındaki milyonlarca euroluk iddialara ilişkin, "Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" demekle yetindi.

AKP'li oğuldan 'ağız kuruluğu' savunması

Babasının ifadeye ağzında sakızla gitmesinin kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın ardından, ailenin siyasetteki yeni temsilcisi AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek yazılı bir açıklama yayımladı.

Durumun bir "saygısızlık" olmadığını öne süren Osman Gökçek, babasının şeker hastası olduğunu belirterek, "Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.