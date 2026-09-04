Melih Gökçek'in ardından oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 19:15 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 , 19:27
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmanın kapsamı genişledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'in de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında, Melih Gökçek'in ifadesinin alındığı belirtilerek Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır bulunacağı bildirildi.
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Soruşturma yurt dışına para aktarımı iddiaları üzerine başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında basında yer alan "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" yönündeki iddialar üzerine 29 Ağustos'ta re'sen soruşturma başlatmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel de tanık sıfatıyla ifade vermişti.
Ağırel, ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin araştırmaları sırasında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söylemişti.
Melih Gökçek de bugün soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
Gökçek'in ifadesinin ardından Başsavcılık, Ahmet ve Hülya Gökçek'in de aynı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınacağını duyurdu.
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