Mekke İttifakı'ndan İran'a ziyaret: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai ile görüşecekler

AKP iktidarının, Suudi Arabistan ve Pakistan ile 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin kısa süre içinde Meclis'e gelmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ile görüşecekler

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın imzacıları olan Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Tahran'daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağını ifade eden Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu kaydetti.

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise görüşmenin bugün gerçekleştirileceğini yazdı.

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Suudi Arabistan doğruladı: 'İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de görüşülecek'

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly de konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Krimly yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, "bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu" öne sürdü.

'MİT Başkanı İbrahim Kalın da toplantıya katılacak'

AA'nın Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'daki toplantıya katılacak.

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