‘Mehmet Şimşek’in yerine Ali Babacan’ iddiası: Babacan’dan açıklama

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda Ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanı olacağı iddialarının doğru olup olmadığı sorusu üzerine, "Biz ülke yönetiminin tamamına talibiz" dedi. Babacan "Şu anda ülkenin ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla düzelmeyecek kadar bozulmuş durumda. Türkiye ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla artık düzelmez" ifadesini kullandı.

AKP’nin "kuruluş ilke ve değerleri"nden uzaklaştığını söyleyen Babacan, "Buradaki soru 'şu ismin ya da bu ismin' bir yere dönmesi ya da bir yere geçmesi değil. Burada mesele iktidar partisinin kendi kuruluş ilkelerine dönüp dönmemesi” diye konuştu.

Fon soruşturması kapsamında iddia edilen listenin kendilerine ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Babacan, "Bizim elimizde bir liste yok. Kaldı ki nereden geldiği belli olmayan listelerle hareket etmenin de son derece yanlış olduğunu da vurgulamak isterim" yanıtını verdi.

İktidarın fon soruşturmasına ilişkin listeyi açıklaması gerektiğini belirten Babacan, "Bu kadar büyük bir hadisede artık ticari sırmış, bankacılık sırrıymış, bu kavramlar dünyanın her yerinde gevşetilir ve Türkiye'de de bunun hakkından ancak böyle gelinir çünkü bunu yapmazsanız piyasalardaki kötü endişeyi engellemeniz mümkün olmaz" dedi.

‘Şu liste açıklansın, ‘biz bunların hakkından geleceğiz’ derlerse ülke nefes alır’

Fon meselesinin reel sektöre etkisini değerlendirmesi istenen Babacan, şunları dile getirdi:

"Bu ciddi bir durgunluğa sebep oldu. Piyasadaki durgunluğu aşmanın yolu da listenin bir an önce açıklanması ve bu işin çözüm yoluna sokulmasıdır. Şu liste açıklansın ve 'biz bunların hakkından geleceğiz' derlerse inanın nefes alır ülke. Birkaç haftaya da toparlanmaya başlar, bu olur yani. Birkaç aya da bakarsınız bu geride kalmaya başlar. Sadece listenin açıklanması değil, suçlu olanların cezasını çekmesi ve kaçırılan paraların peşine düşüp onların söke söke geri alınması. Bunların hepsi bütün, bunlar yapılırsa hal yoluna girer."

'İttifak perspektifimizin daha geniş olmasında fayda görüyorum'

DEVA Partisi ve birkaç partinin ittifak yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Babacan, Saadet Partisi ile yakın çalıştıklarını aktardı.

Ali Babacan "Son aylarda da Yeniden Refah Partisi ile bir şekilde işbirliği için diyaloğumuz devam ediyor. Tüm bu çalışmaların nihayetinde bir ittifak perspektifi var ama bu ittifak perspektifimizin daha geniş, daha çok sayıda partiyle olmasında fayda görüyoruz. İleride bu ittifakta beraber olabileceğimiz siyasi partilerle de temas içinde oluruz, konuşuruz. Bizim ittifakta, birliktelikte en önemli ilkemiz temiz ve ilkeli siyaset iddiasıdır. Bu konuda uzlaşacağımız her siyasi partiyle biz yol yürürüz” dedi.

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