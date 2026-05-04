AKP'nin AKP'li alternatifleri: Saadet’in 'Oh be' dedirtecek adayı Ali Babacan'mış...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin cumhurbaşkanı adayı için “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon ‘Oh be’ diyecek. İşte aradığımız bu’ diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz” demişti.

Bu sözlerin ardından bu ismin kim olduğu tartışmaları hız kazandı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin, bugünkü yazısında söz konusu ismin Ali Babacan olduğunu yazdı:

"Üzerinde çalışılan formüle göre Ali Babacan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partilerinin kuracağı “kutsal ittifakın” cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Henüz temas kurulmayan Yeniden Refah Partisi ile Anahtar Parti’nin de bu ittifaka dahil edilmesi planlanıyor. Yakında bu iki parti ile arka kapı diplomasisi için harekete geçilecek."

Peki, "oh be dedirtecek" denilen Ali Babacan'ı nasıl biliyoruz?

Yıllarca AKP iktidarının halkı büyük bir yoksulluğa iten ekonomi politikalarının başında Babacan vardı.

AKP iktidarının gözünden düşünce "Deva"yı kurup CHP'den 15 vekili aldı.

soL TV'de geçtiğimiz yıllarda yer verdiğimiz "'Badem Bıyıklı Kemal Derviş' Ali Babacan'ın portresi" haberini bir kez daha okurumuzun ilgisine sunuyoruz.