'Oh be dedirtecek aday' tartışması: Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' ve yeni parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, olası seçimde gösterecekleri cumhurbaşkanı adayı hakkında "İsmini açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'Oh be' diyecek" demişti.

Arıkan’ın bu açıklaması sonrası bu ismin önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu ve eski partisine karşı aday olacağı iddia edildi.

Gül’ün daha önce de CHP’den aday olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu çıkış ve tartışmaların ardından AKP'nin kurucu isimlerinden olan Bülent Arınç’tan açıklama geldi.

Abdullah Gül’ün bu süreçlerle ilgisi olmadığını öne süren Arınç, “Kendisinin yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti de bulunmuyor” dedi.

Arınç, eski AKP yöneticilerinin yeni parti kurma hazırlığı olduğu iddialarına ilişkin de konuşurken, Hüseyin Çelik ve Haşim Kılıç’ın “demokrasi buluşmaları” yaptığını ancak bunun bir parti kurma amacı taşımadığını ileri sürdü.

Arınç, kendisine ilişkin ise “Ben bu evin sahibiyim, bu partinin kurucusuyum. Ayrı bir parti kurup kendi partime taarruz edemem” diye konuştu.

CHP’ye yakınlaştığı yönündeki haberleri reddeden Arınç, “Hiçbir zaman CHP’li olmadım. Kimse benden bunu istemesin” ifadesini kullandı.