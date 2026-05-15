Ali Babacan’dan CHP’ye: Ülkeyi ana muhalefete bırakmak istemiyoruz

AKP iktidarının uzun yıllar en öne çıkan kadrolarından biri olan Ali Babacan, parti dışına düşmesi sonrası kurduğu Deva Partisi’yle beklediği ilgiyi bulamayınca, geçtiğimiz seçimlerde CHP ile ittifak yapmıştı.

Bu ittifakın karşılığı olarak 15 vekili cebine koyan Babacan, yıllardır sahip olduğu sağcı ve patron dostu çizgisini bozmadan yoluna devam etti.

Son dönemde özellikle Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile ittifak arayışında olan, bu ittifaka diğer sağ partileri de katıp Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefleyen Babacan, Karar TV yayınında dikkat çeken sözlerle CHP’ye yüklendi.

“Aynı masada oturduğunuz İYİ Parti ya da DEVA’dan milletvekillerine rozet takıyorsunuz. Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken hiç sorun yok ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takınca kıyameti koparıyorlar. Ayrıldıkları zaman en kötü insan oluyorlar. Bu da doğru değil” diyen Babacan, kendi ittifak planlarına ilişkin konuştuğu sırada ise “Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik. Kendi iç sıkıntılarıyla uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Kimdir bu Ali Babacan?

soL TV, bundan 4 yıl önce Ali Babacan'a ilişkin kapsamlı bir portre çıkarmıştı.

O öyküyü izlemek için:

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.