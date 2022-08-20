Marmaris'te Sinpaş'ta sular durulmuyor: Hatalı işlem, eksik mühür…

Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı iptal edilen ve Marmaris Belediyesi tarafından mühürlenerek inşaat faaliyeti durdurulan Sinpaş Kızılbük projesinde inşaat faaliyetine devam edilmişti.

Sinpaş GYO Kızılbük projesinin Muğla 3. İdare mahkemesi kararı ile Marmaris Belediyesi tarafından mühürlenmesi sonrası gelişen olaylar adeta yılan hikayesine dönmüş durumda.

Mühürleme işlemi sonrası ekolojik mücadele komitesi bileşenleri bölgede inşaat faaliyetinin sürdüğüne dair iddialarını video ve fotoğraflarla belgelemeye devam etmişti. Bölgeyi adeta “koruma” altına alarak Marmaris halkının ve kamuoyunun gözlerinden kaçırmaya çalışan kolluk güçleri ile ancak kamuoyu baskısıyla iş yapar hale gelen belediyeyse haklarını savunan Marmarisli yurttaşları algı yaratmakla suçlamıştı. Herhangi bir inşaat faaliyeti olmadığı yönünde açıklama yapılması da dikkat çekmişti.

'Belediye adım atsın'

Gözaltı, yıldırma ve karalama çabaları karşısında geri adım atmayan Marmaris ekolojik mücadele komitesi dün yine belediye önünde bir basın açıklaması yaparak, şirketin kanunsuz faaliyetlerine gözlerini kapatan resmî kurumların bir işlemini daha ifşa etti.

Yapılan açıklama ile Marmaris Belediyesi'nin yaptığı mühür işleminin eksik uygulanarak hem kanunsuz inşaat faaliyetine yol verildiği hem de bu kanunsuzluğun hukuken suç olmaktan çıkarılmasına imkan tanındığı, dolayısıyla şu ana verilen 17 ruhsatın tamamı için mühürleme yapılması gerektiği belirtilerek belediyenin bir önce bu eksikliği giderecek adımları atması talep edildi.

Açıklama yapıldığı günün akşamında ise Marmaris Kent Konseyi üyelerinden bir kişinin karakoldan aranarak, mühürlü olduğu için inşaat faaliyeti kanunen yasaklı olan inşaatta çalışmalara engel olmak iddiasıyla yirmi dakika içerinde ifade vermeye çağrılması ise ayrı bir şaşkınlık yarattı.