Marmaris'te yurttaşlar soruyor: Sinpaş GYO'nun durdurulan şantiyesinde işçiler ne yapıyor?

Mahkeme kararına rağmen Muğla Marmaris'te Sinpaş GYO tarafından sürdürülen faaliyetlere tepki gösteren yurttaşlar konuyu gündemde tutmaya devam ediyor.

Dün gün içerisinde hukuksuz şekilde milli park alanına kurulan ve şirket tarafından kontrol edilen kapı Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin müdahalesiyle kaldırılmıştı. Aynı kapı 450 metre geriye yeniden kurularak bu sefer de şantiye alanı olduğunu belirten bir tabela asılmıştı. Kurulan yeni kapı da nöbet tutan yurttaşların girişimiyle kaldırılmak durumunda kalmış ancak nöbet alanını terk etmeyen üç kişi gözaltına alınmıştı.

Kanunsuz faaliyete kolluk kalkanı

Dün kaldırılan ilk kapının olduğu yere bugün barikat kuran kolluk kuvvetleri vatandaşların geçişine izin vermedi.

Yetkililer "şantiyede bulunan işçilerle yurttaşların karşı karşıya gelmemeleri için tedbir alındığı" gerekçesiyle yolun kapatıldığını belirtti.

Yurttaşların böyle bir durum varsa bu engellemenin yerinin milli park alanı değil şantiye girişi olması gerektiğini belirterek yapılan engellemenin başka bir hukuksuzluk olduğunu ifade etmelerine karşın yasal dayanağı bulunmayan engellemenin devam ettiği bildiriliyor.

Bu arada yurttaşlar "yapı tatil zaptı" bulunan ve faaliyeti durdurulan bir şantiye alanında neden işçi olduğuna ilişkin soruların da ilgili kurumlarca cevaplanmayı beklediğini belirtiyorlar.