Sinpaş'ın Marmaris talanına karşı çıkan 3 yurttaş gözaltına alındı

Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı iptal edilen ve Marmaris Belediyesi tarafından mühürlenerek inşaat faaliyeti durdurulan Sinpaş Kızılbük projesinde, mühür fekki yapılarak inşaat faaliyetine devam edilmişti.

Marmaris Ekolojik Mücadele Platformu'nun girişimleri sonucunda, milli park alanında bulunan ve şantiye kapısı gibi kullanılan demir kapı bugün yerinden kaldırılmış ancak 450 metre geriye yine hukuksuz bir şekilde şantiye girişi levhası yazan yeni bir kapı konulmuştu.

Yapılan itirazlar sonucu söz konusu yeni kapı da bu akşam saatlerinde kaldırılmıştı. İçeride inşaat faaliyetinin devam ettiğini belirleyen ve durumu kamuoyu ile paylaşma girişiminde bulunan Ekolojik Mücadele Platformu'ndan yurttaşlar ise polisin gözaltı tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardı.

Üç yurttaş gözaltına alındı

Polis tehdidine karşı yurttaşlar tarafından kurulmuş olan nöbet çadırı kaldırılmış ancak yurttaşlar alanı terk etmelerine yönelik talebi reddetmişti.

Saat 21:00 sıralarında bölgeden ayrılmayı kabul etmeyen üç kişinin gözaltına alındığı, sağlık kontrolünden geçirilen kişiler hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında işlem gerçekleştirildiği bildirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen yurttaşların halen ifade işlemleri için bekletildiği öğrenildi.