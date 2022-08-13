Marmaris'te hukuksuzluk tam gaz sürüyor: Yurttaşlar nöbette

Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı iptal edilen sonrasında ise Marmaris Belediyesi tarafından mühürlenerek inşaat faaliyeti durdurulan Sinpaş Kızılbük projesinde kural tanımazlık her kademede tam boy devam ediyor.

Mahkeme kararı eline geçene kadar pek de oralı olmayan Marmaris Belediyesi'nin kamuoyu baskısı ve yargı kararı sonrası mühürleme işlemi yapması ve adeta suçlu işçilermiş gibi inşaatta çalışan emekçileri kovalarcasına yapılan mühür işlemi pek de işe yaramamış görünüyor. Mühürleme sonrası faaliyetlerin sürdüğü yönünde duyum alan Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi'nden yurttaşlar değişik zamanlarda inşaat alanına keşfe giderek faaliyetlerin bir şekilde sürdüğünü belgelemeyi başardı.

Bulanık suda balık avlamak

Muharrem İnce'nin sözünü ettiği Muğla ittifakı bu incelikte bir ittifak mıdır bilinmez ancak Marmaris’teki süreç dallanıp budaklandıkça düzen siyasetinin tüm aktörleri de bu girdabın çekim gücüne karşı bir şeyler yapmak zorunda kalacaklar. Son olarak Memleket Partisi'yle hareket eden eski belediye başkanı Ali Acar'ın otelinin mühürlenmesi karşısında belediyeyi tehdit edercesine açılamalarda bulunan Muharrem İnce karşısında idare hukuku ve yasaları işaret eden mevcut yönetimin Sinpaş konusundaki dostlar alışverişte görsün tavrı mutlaka bir kenara not edilmeli.

Milli Parklar Müdürlüğü bilmecesi

11 Ağustos günü Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile başvuruda bulunan Marmaris Kent Konseyi'nin Milli Parklar Müdürlüğü'nü göreve çağırarak sorumluluk alanlarındaki yol ve yol üzerindeki kapının şirket tahakkümünden çıkarılmasını ve milli parklar müdürlüğü uhdesine alınmasını talep etmişti.

Marmaris Kent Konseyi bileşeni olan Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi de bir açıklama yaparak milli park alanındaki hukuksuzluğa karşı Milli Parklar Müdürlüğüne ait yol ve kapının personel yetersizliği gibi gerekçelerle şirket görevlilerine emanet edilmesinin bir özür değil suç olduğu hatırlatılarak bu suça karşı Marmaris halkı olarak sessiz kalmayacaklarını belirtmiş ve halka ait olan yolun kontrolü konusunda inisiyatif almaktan çekinmeyeceklerini duyurmuştu.

Marmaris’te üç maymun!

Mühürleme işlemine karşın adeta kanun da benim devlet de benim edasıyla hareket eden şirketin kaçak inşaat faaliyetlerinin ivmelenerek devam ettiği gerçeğinin Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesince inşaat alanında çekilen video ve fotoğraflarla belgelenmesine karşın devletin ilgili kurumlarının suça ve suçluya karşı süngüsü düşmüş durumda. Suçun tüm unsurları alenen ortada iken hukuksuzluğu engellemekle görevli olması gereken kolluk güçleri hukuksuzluğa karşı ses çıkaran yurttaşları engellemeye, Milli Parklar Müdürlüğü personel az demeye, belediye de ‘ben mühürledim, mühürleme işlemine karşın faaliyete devam edilmesine karşı da mühür fekkinden işlem yaptım. Daha ne yapabilirim’ demeye, idare gözünü kapatmaya, yargı kulağını kaşımaya, şirket de ‘parası neyse verir işimize bakarız’ demeye devam ediyor.

Kanunsuzluk varsa direniş de var

Tüm bu olan biten karşısında kamuoyuna destek çağrısı yapan ve Marmaris Kent Konseyi'nin bir bileşeni olan Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi ise şantiye girişinde bir direniş nöbeti başlattı. Şantiye girişi olarak kullanılan Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait alan üzerinde nöbet başlatan yurttaşlar bir yandan aleni hale gelen suç vasfını kayıt altına almaya ve söz konusu hukuksuzluğu engellemeye çalışırken diğer yandan kamusal alanlara ve haklara dönük talan ve saldırı politikasına karşı toplumsal tepkiyi örgütleyerek mücadeleyi büyütmeye hazırlanıyorlar.