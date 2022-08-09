soL TV | Marmaris'te Sinpaş talanına izin yok

Muğla Marmaris’teki Kızılbük Koyu'nda 1988 yılında Hattat Ailesi tarafından başlatılan beş yıldızlı otel projesi firmanın iflası üzerine 2009 yılında Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından alınmıştı. Projenin yapımı kamuoyunun tepkisine rağmen devam ediyordu.

Mahkemenin iptal kararı sonrası inşaat faaliyetlerine devam eden şirketin faaliyetlerinin durdurulduğu, önceki gün Marmaris Belediyesi tarafından duyuruldu. İnşaat çalışmalarının devam edip etmediğini teyit etmek isteyen çevre gönüllüleri inşaat alanına gitti.

Durdurma kararına rağmen içeri su tankerinin ve işçilerin girdiğini gören yurttaşlar inşaat alanı önünde nöbete başladı.