Yağmacı şirkete karşı yurttaşlar nöbette

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin mahkemenin "ÇED gerekli değildir" kararının iptaline rağmen inşaata devam eden şirkete karşı nöbet başladı.

Mahkeme kararına rağmen inşaata devam eden Sinpaş’ın inşaat alanı Marmaris Belediyesi tarafından mühürlendi. Ancak Sinpaş GYO şirketi bu kararı da tanımadan gece yarısı kamyonlarla çalışma yapmaya devam etmeye çalıştı. Durumu fark eden TKP üyeleri gece yarısından itibaren nöbet başlatarak kamyonların hukuksuz şekilde geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Marmaris Kent Konseyi, Ekolojik Mücadele Komitesi ve kitle örgütlerinin dayanışması ile nöbet büyüdü.

Yağmaya izin vermeyenlere gözaltı

Hukuksuz biçimde devam eden inşaatın durması gerektiğini söyleyen siyasi parti üyelerine ve Ekolojik Mücadele Komitesi üyelerine "ulaşımı engellemek" suçlamasıyla gözaltı işlemi yapılıyor. Gözaltı işleminin gerçekleştiği yer Sinpaş’ın hukuksuz biçimde devam ettirmeye çalıştığı inşaatın giriş kısmı.

'Asıl suçlu mahkeme kararını dinlemeyen şirket yetkilileri'

TKP Marmaris İlçe Örgütü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Yağmacı şirket Sinpaş GYO ve onun işbirlikçilerine göz açtırmayacağız.

Hiçbir mahkeme ve yerel yönetim kararını tanımadan inşaatına devam eden Sinpaş’ı durdurmak yerine, 'Bu talan durmalıdır' diyenlere gözaltı talimatı verilmesi Sinpaş’ın bu hukuk tanımazlığının kaynağını gösteriyor.

Dün geceden itibaren başlayan nöbet kentimize ve memlekete sahip çıkma nöbetidir. Bu nöbete katılanlar ve yağmanın durmasını isteyenler suçlu değildir. Asıl suçlu mahkeme kararını dinlemeyen şirket yetkilileridir.

Yaşadığımız kentin ve ülkemizin tek karış toprağının yağmalanmasına izin vermeyeceğiz!"