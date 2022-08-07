Sinpaş'ın 'dur' kararına rağmen inşaata devam ettiği ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin mahkemenin "Çed gerekli değildir" kararının iptaline rağmen şirketin hala faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Marmaris Kent Konseyi’nden Halime Şaman “Şirketin hâlâ çalışmaya devam ettiğini gördük. İşin daha kötüsü ise güya milli parklara ait olan kapının da Sinpaş özel güvenlik birimlerinin kontrolünde olduğu görüldü. Karar çıkmasına rağmen şirketin bunları yapması kanuna aykırı” diye konuştu.

Şaman sözlerine şöyle devam etti:

“Milli Park sınırları içerisinde yer alan inşaatta dinamit patlaması yaptı. Patlama sonucu kıyının, ormanın ve endemik türlerin tahribi gerçekleşti. Ayrıca sahile dışarıdan kum getirildiği biliniyor. Bu yıkımın bilirkişi raporu 7 ay önce çıkmasına rağmen mahkeme kararı geç verdiği için şirket faaliyetini sürdürdü. Mahkeme kararı sonrası 8 Ağustos Pazartesi gününe kadar şirkete süre verdik. Belediyenin, Bakanlığın bu talanı durdurması gerekiyor. Bölgenin yeniden rehabilitesi yapılması gerekiyor.”