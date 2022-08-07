Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, müzik platformu Spotify'a, kullanıcılar tarafından hazırlanan müzik listelerinin isimleri sebebiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda ihbar yapılması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmada, Spotify'da 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret' içerikli müzik listeleri'nin belirlendiği söylendi. Spotify'ın onayıyla yayınlandığı belirlenen listeler arasında "Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar", "Allah'ın telefon zil sesi" gibi listeler yer aldı.

Sabah'ın haberine göre; listeler arasında "Allah'ın rakı içerken dinledikleri", "Hz. Muhammed'in devesiyle yanlarken dinledikleri", "Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar" , "Devlet Bahçeli Konseptli Otel, Shakira Kemerli Kızla Aşk", "Hz. Muhammed görse Kuran'a ekler", "Allah'ın telefon zil sesi", "Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar", "Hz. Muhammed ve Allah'ın rakı içerken dinlediği şarkılar", "Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar" yer alıyor.