İYİP Milletvekili: Müslüman olmayan Türk'e, Kürt'e neden insan diyelim?

İYİP Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim?" dedi.

Sosyal medyada gündeme gelen videoda, Ağıralioğlu, "Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim? Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır" dedi.

Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, imanıyla olmayanlar Kürdü, Türkü, kardeşliği ve imanımızı temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı bizim açımızdan, inançsızlığıyla ahlaksızlığıyla bin yıllık bir kardeşliğin üzerine hami edilmesidir."