Yağmacı şirkete karşı nöbet başlatan yurttaşlar hakkında işlem yapıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük’te yapılmak istenen Sinpaş Kızılbük Projesi, hakkında mahkemenin verdiği inşaatın durdurulması kararının ardından dün, belediye ekipleri tarafından mühürlenmişti. İnşaatın mühürlenmesine rağmen bugün inşaat alanına inşaat araçlarının girdiğini gören çevre gönüllüleri, duruma engel olmak için inşaat alanının girişini zincirleyerek nöbet başlatmıştı.

Hukuksuz inşaat çalışmasına engel olan 12 çevre gönüllüsü hakkında “çalışma hürriyetini ihlal” etmekten işlem yapıldı.