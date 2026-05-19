Maraş'taki okul saldırısı: 'İsa Aras Mersinli'nin çantasını arayan müdür yardımcısı, babası tarafından okuldan sürdürüldü' iddiası

Kahramanmaraş'ta babasının silahlarını ve mermilerini alıp okuduğu okulda saldırı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin her gün okulda çantasını arayan öğretmenin okuldan sürülmesine, tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin sebep olduğu öne sürüldü.

Daha önce Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik de norm fazlası öğretmenlerin görevden alındığını söylemiş, "Olaya biraz da sebep olan şey okuldaki idari boşluk olabilir" demişti. Okulun bel kemiği olan 5 öğretmenin "asılsız şikayetlerle" apar topar görevden alındığına dikkat çekmişti.

Polis baba devreye girmiş

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, saldırıdan yaklaşık bir ay kadar önce saldırının yaşandığı okuldan tayin edilenler arasında, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin çantasını her gün kontrol eden okulun müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım da var.

İddiaya göre, Yıldırım'ın okuldan tayin edilmesi için İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli devreye girmiş.

'Poligona götürdüm' demişti

Baba Uğur Mersinli verdiği ifadede oğluna "silahın namus" olduğunu söylediğini anlatmıştı.

Evinde 7 tane taşıma ruhsatlı silah, 2 tane de av tüfeği olan baba, oğlunu Emniyet'in poligonuna bir kez götürdüğünü, evinde de bir kez silahı yatağının üzerine bıraktığını anlatmıştı.

Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya platformlarında açtığı canlı yayınlarda babasının olduğu düşünülen silahları gösterdiği, şarjörleri alıp mermi yerleştirdiği anlaşılmıştı.