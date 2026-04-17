Maraş'taki okulun Okul Aile Birliği Başkanı: Olaya biraz da idari boşluk sebep oldu

Kahramanmaraş saldırısından sonra yetkililer her zaman olduğu gibi sorumluluk almadı, saldırının sebebi yalnızca "güvenlik sıkıntıları" gibi gösterilmek istendi. Neredeyse aileler tek suçlu ilan edildi. Çocukları suça iten yoksulluk, suç çetelerinin özendirilmesi, bilimsel çalışmalar yerine tarikatların meşrulaştırılması gibi sebeplerin üzeri örtülmeye çalışıldı. Oysa sorunun çok boyutlu olduğu anlaşılıyor.

Bu sorunlardan biri de öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılar ve bu nedenle okullarda oluşan idari sorunlar, çocukların yetersiz eğitim görmesi.

Kahramanmaraş'ta polis babasının evde sakladığı silahları alıp saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin okulunun Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik'in açıklamaları çok dikkat çekici.

DHA'ya açıklamalar yapan Çevik konuşmasına "O çocuk da bizim öğrencimiz" diye başladı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği Başkanı Çevik, Mersinli’nin sıkıntılarının, bir süre önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım tarafından iyi bilindiğini söyledi.

"Çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi" diyen Çevik, norm fazlası öğretmenlerin okuldan gönderildiğine dikkat çekti. "Olaya biraz da sebep olan şey okuldaki o idari boşluk olabilir" dedi.

Fotoğraf: Sözcü

'Asılsız şikayetlerle buranın tam da bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden alıp başka yerlere verdiler'

Hülya Çevik "Olaya biraz da sebep olan şey okuldaki idari boşluk olabilir" diyerek okulun bel kemiği olan 5 öğretmenin "asılsız şikayetlerle" apar topar görevden alındığına dikkat çekti.

Çevik şunları kaydetti:

"Zaten bu olaya biraz da sebep olan şey okuldaki o idari boşluk olabilir. Çünkü daha önce bir norm fazlası öğretmenlerin okuldan gönderilmesi gerektiği için gönderilmek istendiğinde asılsız şikayetlerle müdürü, 2 müdür yardımcısını, 2 öğretmenimizi toplam 5 kişiyi, buranın tam da bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden alıp başka yerlere verdiler. Biz bu konuda çok itiraz ettik, sesimizi duyurmaya çalıştık ama hiçbir şey yapamadık.

Mesela Alparslan hocam çocuğun çantasını yoklamadan sınıfa göndermiyordu. Çünkü kendine zarar veriyormuş, o kendisine zarar vermesinden korktuğu için bunu yapıyordur. Hiç kimse böyle büyük bir şey beklemiyordu ama o kendine zarar vermekle kalmayıp bütün okulu kana buladı. Yani okuldaki her öğrenciyi bu idarecilerimiz çok iyi biliyordu. İdarenin boş kalması, bu olayın olmasına büyük bir sebep oldu. Eski yönetim burada olsaydı bu olay yaşanmazdı belki de."