Maraş saldırısı sonrası tutuklanan polis babanın ifadesi: 'Emniyetin poligonuna götürdüm, silahla fotoğrafını çektim'

Kahramanmaraş’ta biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli’nin ifadesi ortaya çıktı.

Baba Mersinli'nin ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığı yanında, İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün de olayla ilgili sorumluluğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Saldırıda kullanılan silahların sahibi olan 1. sınıf emniyet müdürü baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı. ANKA Haber Ajansı'nın paylaştığı ifadeye göre, Uğur Mersinli’nin oğlunu Emniyet'in atış poligonuna götürdü, orada kendisiyle birlikte atış yaptırdı.

Oğlunu silah kullanımına özendirdiği anlaşılan Mersinli'nin evindeki silahların sayısı da dikkat çekti. Uğur Mersinli ifadesinde, saldırıda kullanılan silahların ve mermilerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Evinde kendisine ait 7 tane taşıma ruhsatlı silah, 2 tane de av tüfeği bulunduğunu söyledi.

Bunları yatak odasında "kilitli olarak" muhafaza ettiğini savundu, oğlunun yanında açıp açmadığını hatırlamadığını öne sürdü:

Bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş. Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7 ay önceki paylaşımına göre baba Uğur Mersinli sıradan bir polis değil. Polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü.

Evde silahı eline aldığını itiraf etti: 'Silahın namus olarak adlandırıldığını söyledim' dedi!

Oğlunun silaha ilgisinin "yaklaşık bir ay önce başladığını" savunan Mersinli, daha önce evde oğlunun kendi silahını eline aldığını da itiraf etti. Uğur Mersinli bunun üzerine oğluna "Silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim" dediğini anlattı.

Yine yaklaşık 1 ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifoniyerin üzerine bırakmıştım. Oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Kendisinin silahlara meraklı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim. Silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim. Yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim. Bu söylemdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti. İleride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika’da herkesin silah alabildiğini söyledi.

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Emniyetin poligonuna götürüp atış yaptırmış sonra da fotoğrafını çekip göndermiş!

Uğur Mersinli ifadesinde açıkça oğlunu Emniyet'in poligonuna götürdüğünü, burada birlikte atış yaptıklarını, oğlunun atış yaparken fotoğrafını çekip "hatıra" olsun diye kendisine gönderdiğini de açıkça söyledi.

Hatta oğlunun bu fotoğrafları arkadaşlarına gösterdiğini de ifade etti:

Ben de kendisine güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi, kendisini de götürebileceğimi söyledim. Daha sonra bu hafta Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım. Oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim. Silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış.

Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi çocuğun silah kullanmayı, şarjör değiştirmeyi iyi bildiği soL'a ulaşan ancak olayın hassasiyeti gereği paylaşamayacağımız görüntülerden de net bir şekilde anlaşılıyor.

Evde sadece silahlar yokmuş: 'Mermiler, şarjörler dolu vaziyette bir arada bulunmaz'

"Benim evimdeki silahlar, mermiler, şarjörler dolu vaziyette bir arada bulunmaz. Oğlum gördüğü bir şeyi unutmaz. Silahların ve mermilerin muhafaza edildiği Maraş sandıklarının üç düğmesi vardır. Söz konusu üç düğmeye temas edildiği anda sandıklar açılır" diyen polis baba, oğlunun "sürekli bilgisayar ve cep telefonu ile meşgul olduğunu, iyi İngilizce bildiğini, tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunduğunu" söyledi.

"Emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak arkadaşlar olumsuz bir durumun olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu söylediler" diyen Uğur Mersinli, oğlunu bir süredir özel bir uzman psikoloğa götürdüğünü de belirtti.

'8 senede 3 yıl okula gidebildi, çünkü eğitim döneminin bir kısmı pandemi, bir kısmı deprem dönemine denk geldi'

Olay günü ve olaydan önce bir tartışmaları olmadığını ekleyen baba Uğur Mersinli, "Oğlumun daha öncesinde rehber öğretmeni ile görüşmüştük. Oğlum sınavlardan düşük not aldığı zaman agresif hareketler sergilerdi ancak oğlumun öğretmenlerine veya öğrencilerine karşı herhangi bir olumsuz hissiyatta bulunduğunu fark etmedim" diye konuştu. Ve ekledi: