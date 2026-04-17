Maraş saldırısı: Görüntüler ve iddialar tutuklu babayı yalanlıyor

Kahramanmaraş'ta babasının silahlarını ve mermilerini alıp okuduğu okulda saldırı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'yle ilgili sosyal medyada çeşitli video ve fotoğraflar yayınlandı.

Kullanıcıların yaydığı bu görüntüler 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli'nin ifadelerini yalanlar nitelikte.

Baba Uğur Mersinli verdiği ifadede oğluna "silahın namus" olduğunu söylediğini anlatmıştı. Evinde 7 tane taşıma ruhsatlı silah, 2 tane de av tüfeği olan baba, oğlunu Emniyet'in poligonuna bir kez götürdüğünü, evinde de bir kez silahı yatağının üzerine bıraktığını anlatmıştı. Ancak yayınlanan görüntülerde İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya platformlarında açtığı canlı yayınlarda babasının olduğu düşünülen silahları gösterdiği, şarjörleri alıp mermi yerleştirdiği anlaşıldı.

8. sınıf öğrencisi aynı zamanda yayınlarda polis üniforması ve şapkasıyla görüntüler de paylaştı. İsa Aras Mersinli'nin paylaştığı video ve görüntülerde silah tutuşundan nişan almasına, şarjör doldurmasına bakıldığında silah kullanmayı iyi bildiği görülüyor.

Ayrıca içerisinde silah ve mermilerin yer aldığı öğrenilen ve tutuklu polis babanın "sürekli olarak kilitli vaziyetteler" iddiasında bulunduğu sandıklarla ilgili de bir görüntü ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli'ye ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabının profil fotoğrafının sandık resmi olduğu görüldü.