KYK yurtlarının son durumu: 'Koşullar kötü, ulaşım zor, dün arkadaşımız bıçaklandı'

AKP iktidarı barınma sorununa tepki gösteren öğrencilere karşı KYK yurtlarını övüp "dünyanın en modern otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız" derken, yurtlardaki kötü koşullar öğrencileri isyan ettirdi.

Van'daki KYK yurdunda koşullara isyan eden öğrenciler rektörün evine kadar yürümüş, taleplerini dile getirmişti. Dün gece de İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda öğrenciler, yurt çevresindeki güvenlik sorununa ve kötü koşullara karşı eyleme geçti.

Öğrenciler ne diyor? 'Yemek fiyatları pahalı, ulaşım ve temizlik yok'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Adeta dünyanın en modern otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız" iddiasında bulunurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir" derken, yurtlarda yaşanan son gelişmeleri öğrencilerden dinledik.

Dün öğrencilerin eylem yaptığı Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalan M., yemek fiyatlarının arttığını, yurtlardaki temizlik durumunun da oldukça kötü olduğunu anlattı. M. aynı zamanda büyük bir güvenlik sorunu da yaşadıklarını dile getirdi:

"KYK’da yemek kredileri geçen yıllara göre artırılmış, fakat yemeklerin fiyatları da birkaç kat artış göstermiş. Yemek dışı satılan ürünlerin fiyatı ise piyasanın çok üstünde. Yeterince temizlik yapılmıyor. Temizlik malzemelerini de biz alıyoruz. Pandeminin olduğu bu dönemde odalarımıza sıvı sabun koyulmuyor, odalarımız temizlenmiyor ve maske verilmiyor.

'Dün gece arkadaşlarımız bıçaklandı, 3-4 arkadaşımız gasp edildi'

Yurdumuzu dağ başında bir yere yapmışlar. Yurt okula çok uzak. Gece yurdumuza gelemiyoruz. Hava karardığında metrodan indikten sonra yurda yürürken bir haftada 3-4 arkadaşımız gasp edildi. En son dün gece arkadaşlarımız bıçaklandı. Bir ring veya yurda gelen bir hat koymak bu kadar zor olabilir mi? Temizlik, internet gibi başlıklar için de geçerli bunlar.

Kotalı internet sıkıntısı

Pandemi nedeniyle çoğu dersimizi uzaktan görüyoruz. Online derslerimize katılmamız için yurdumuzdaki internet yeterli değil. İnternete 16 GB kota koymuşlar. Zaten her ders için 1-2 GB internet gidiyor. Çoğu öğrenci internete bağlanamıyor konumundan dolayı."

'Yemek firması öğrencinin cebinden harçlığını çalmaya çalışıyor'

Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan başka bir öğrenci de güvenlik sıkıntısı dışında pek çok sorunları olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yurdumuzun ulaşım hatlarına ve birçok öğrencinin okuluna uzak olması nedeni ile son zamanlarda birkaç gasp ve şiddet olayları yaşandı. Bu olayların yurt yönetimi ve güvenlik tarafından bilinmesine rağmen yeterli önlemlerin alınmaması sonucunda bir arkadaşımız gasp edilerek bıçaklandı. Ayrıca tek sorunumuz bu da değil. Yemekhane fiyatları ve doyurucu olmayan yemekler, yemeği daha az koyarak öğrencinin cebinden harçlığını çalmaya çalışan yemek firması, online eğitim döneminde olmamıza rağmen bize sunulan 16 gb internet kotası ve son derece yavaş internetle eğitimden uzak kalmamız, yetersiz oda temizliği ve daha birçok şey. Ama biz öğrenciler bunun böyle devam edemeyeceğini, haklarımızı almak için mücadele ettiğimiz sürece bunun üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz ve bu konuda bütün sıra arkadaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz."

Kadın öğrencilere saat baskısı, aileye bildirim

Öğrencilerin yaşadığı barınma, yemek, ulaşım ve güvenlik sorunu dışında bir de kadın öğrenciler üzerinde gerici baskı uygulanmaya çalışılıyor.

soL'a konuşan KYK Beşyol’da kalan öğrencilerden E., saat 21-22 arası yurtta olmalarının istendiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

‘‘Akşam erken saatte yurtta olmamızı istiyorlar. Uygulamaya özellikle kadın öğrenciler maruz kalıyor. Akşam 9 gibi yurtta olmayanların ailesine haber vererek öğrencilerin yurtta olmadığını bildiriyorlar.’’

'Çözümler' yeni sorunlara yol açtı

AKP iktidarı KYK yurtlarının otel konforunda olduğunu söylerken, kapasitenin de artırıldığını söylemişti.

Peki, bu işlem nasıl yapıldı?

Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek KYK yurdunda, kapasitesi dört kişilik olarak tasarlanmış olan yurt odaları beş kişiye çıkarıltıldı örneğin.

Odaları 3 kişilik ve kapasitesi yaklaşık 4 bin olan KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda bu yıl her odaya bir kişi daha eklendi.

Böylece yurtta kalan öğrenci sayısı yaklaşık 5 bin 500'e çıkarıldı.

Ülke genelindeki birçok yurtta benzer düzenlemeler yapılınca, yurtlarda olması gereken birçok "temel hizmette" büyük aksamalar ortaya çıktı.

Zehirlenmeler, kötü yemekler...

Örneğin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü KYK yurdunda onlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde yedikleri yemek ya da musluktan akan su nedeniyle zehirlenme yaşadı. Birçok öğrenci kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştı.

Yaşanan bu olay, yine Erdoğan'ın "otel konforunda" açıklamasını akıllara getirdi.

Erdoğan mitinglerinde, açılışlarında 'kelle' hesabı

KYK yurtları sadece kötü koşullarıyla değil, AKP etkinlikleri dayatmalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bunun son örneği, geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Eskişehir Odunpazarı KYK Osmanefendi Yurdu idarecileri, yurtta kalan öğrencilerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 23 Ekim Cumartesi günü Eskişehir’e gelecek Erdoğan’ın katılacağı açılışa ‘‘valilik talimatıyla’’ katılımın zorunlu tutulacağını yazdı.

Kaynak cemaat yurtlarına akıyor AKP'nin gerici vakıfları öğrencileri kendi yurtlarına çekerken, tüm bu işleri kamu kaynaklarını kullanarak yapıyor. İlim Yayma Cemiyeti’nin 107, TÜRGEV’in 18, TÜGVA’nın 38 ve Ensar Vakfı’nın 60 yurdu bulunuyor. Sayıları 223’e ulaşan yurtların kapasitelerin tamamına yakını dolmuş durumda. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın başdanışmanlarından İsrafil Kışla’nın yönetim kurulunda olduğu İlim Yayma Cemiyeti, yaklaşık 14 bin 500 kişi kapasiteli 107 yurdu için devletten aylık 9 milyon 400 bin 950 lira alacak. 9 ayda alacağı para ise 84 milyon 608 bin 550 lira. Ensar Vakfı ise 6 bin 688 kapasiteli 60 yurdu için aylık 4 milyon 347 bin 200 lira alacak. Devletten 9 ayda alacağı para ise 39 milyon 124 bin 800 lira. Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜGVA da 4 bin 852 öğrenci kapasiteli 38 yurdu için vergilerden aylık 3 milyon 153 bin 800 lira pay alacak. 9 ayda alacağı para ise 28 milyon 384 bin 200 lira. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un başkanı olduğu TÜRGEV’in 18 adet yurdu için devletten aylık 2 milyon 398 bin 500 lira alacak. 9 ayda alacağı para ise 21 milyon 586 bin 500 lira.