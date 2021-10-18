İzmir'de KYK yurdunda toplu zehirlenme: Ambulanslar yeterli olmadı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe Kampüsü'ndeki KYK öğrenci yurdunda Cumartesi ve Pazar günü toplu zehirlenme vakaları yaşandı.

Cumartesi akşamı ve Pazar günü onlarca öğrenci kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Edinilen bilgiye göre öğrencilerin tedavileri ve hastaneye ulaştırılmaları için yeterli ambulans hizmeti sağlanamadı, birçok öğrenci kendi olanaklarıyla hastaneye gitmek zorunda bırakıldı.

Sular bulanık akıyor ve kokuyor

soL'a konuşan öğrenciler son bir haftadır zaman zaman benzer şikayetler yaşayan arkadaşları olduğunu ancak Cumartesi akşamı yurdun yemekhanesinde çıkan tavuk yemeğinin ardından toplu olarak zehirlenmelerin yaşandığını dile getirdiler. Öğrenciler yurtta akan musluk suyunun da bir süredir bulanık olduğunu ve koktuğunu dile getirdiler.

Yurt yetkilisi: Dışarıda yemişler

İYTE Gülbahçe Kampüsü'ndeki KYK Yurdu'nun kız öğrenci bölümünden aldığımız bilgiye göre olay dün yaşandı. Ulaştığımız yurt görevlisi kız öğrenci bölümünde dün rahatsızlanan öğrenci sayısını 12 olarak belirtirken, öğrencilerin dışarıda yedikleri yemek yüzünden rahatsızlandıklarını savundu. "Nereden yemek yemişler" diye sorduğumuz görevli "Farklı farklı yerlerden yemişler" diye yanıt verdi. Yurt görevlisi "Biz yine de önlemimizi aldık, yemeklerimizi ve suyumuzu tahlile gönderdik" dedi. Öğrencilerin hastanede tedavi gördükten sonra yurda döndüklerini kaydeden görevli, öğrencilerin yaşadıkları rahatsızlığın "zehirlenme" olarak nitelenmemesi gerektiğini savundu, öğrencilerin "mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı" şikayetleri yaşadıklarını bildirdi.

Erkek öğrenci yurdu: Bilgi veremeyiz

Telefonla ulaştığımız erkek öğrenci yurdu bölümünden ise olayla ilgili bilgi veremeyecekleri belirtildi.

Öte yandan görüştümüz öğrenciler rahatsızlanan öğrenci sayısının 10-20'den çok daha fazla olduğunu, 100'e yakın öğrencinin rahatsızlandığını tahmin ettiklerini dile getirdiler.

Tedavi ve yol masrafları ödenmiyor

En yakın ilçe merkezi Urla’ya 12 kilometre uzaklıktaki üniversitede ortalama 1500 öğrenci kalıyor. Ancak üniversitede geceleri nöbetçi bir sağlık görevlisi bulunmuyor. Öğrencilerin aktardığına göre, rahatsızlanan öğrenciler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakıldılar. Urla Devlet Hastanesi’nden yeterli ambulans ve ilkyardım hizmeti sağlanamadığını dile getiren öğrenciler uzun süreler acilde sıra beklemeleri gerektiğini belirttiler.

Geçinmekte zaten zorlanırken bir de gidiş dönüş ve ilaç paralarını ceplerinden vermek zorunda kalan öğrenciler tepkili. Bir öğrenci yurt yetkililerine ceplerinden yapmak durumunda kaldıkları bu harcamaları karşılayıp karşılamayacaklarını sorduğunu, yetkililerin olumsuz yanıt verdiğini aktardı.

İlk zehirlenme değil

KYK yurdunda yemekhanenin işletmesini özel bir şirket yapıyor. Öğrenciler yurtta, zehirlenme olayının ilk kez yaşanmadığını, daha önceki yıllarda da zehirlenmelerin gerçekleştiğini dile getiriyor.

Öğrenciler yurtlardaki tek sorunun bundan ibaret olmadığını da anlattılar. Yazın başlanan tadilatlar zamanında bitirilmediği için, bazı öğrenciler ekimin başından bu yana yurtlarına yerleşememişler. Yurtta hijyen sorunu, odalarda küf sorunu, musluk sularında koku ve bulanıklık da yaşanıyor.

Barınma sorunu daha da derinleşti

Üniversitenin önceden de var olan barınma sorunun giderilmesi için dört yıl önce yeni bir devlet yurdunun temeli atılmış fakat inşaatta o zamandan beri ilerleme yok. Yeni bölümlerin açılması ve var olan bölümlerin kontenjanlarının artırılmasıyla birlikte barınma sorunu daha da derinleşmiş. Diğer şehirlerdeki öğrenciler gibi İYTE’li öğrenciler de, kira fiyatları ve düşük yaşam standartları ile karşı karşıya kaldıklarını, bu şartlar altında eğitimlerini devam ettirmeye çalıştıklarını belirtiyorlar. Akademik dönem iki hafta önce başlamasına rağmen hâlâ barınacak bir yer bulamamış birçok öğrenci bulunuyor.

Hijyen sorunu var

İYTE KYK yurdunda kalan öğrenciler yurtta yemek sorununun yanısıra su sorunu da yaşandığını belirtiyorlar. soL'a konuşan bir öğrenci "KYK'da yemek sorununun yanında dişlerimizi fırçalarken, bardaklarımızı yıkarken ve duş alırken kullandığımız su bizde rahatsızlığa sebep oldu. Benimle birlikte başka bir arkadaşımız da bu sebepten enfeksiyon kaptığını bildirmiş. Ayrıca önemli bir hijyen sorunu var; biz yurtlarda kalmaya başlayalı 2 hafta oldu buna karşın bu süreçte sadece 1 kere, sadece yerleri temizlediler. Odaların dışı son derece pis, her yerde tadilattan kalan inşaat pisliği var" dedi.